Frente frío 27 sacude al país: lluvias, heladas extremas y vientos peligrosos este viernes en México

El territorio mexicano enfrentará este viernes 9 de enero un escenario meteorológico contrastante, marcado por lluvias dispersas, un descenso térmico significativo y rachas de viento que elevan el nivel de riesgo en varias regiones. Al menos 12 estados registrarán precipitaciones de moderadas a ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 25 milímetros, en un contexto dominado por la interacción de varios sistemas atmosféricos.

El frente frío número 27 se desplaza sobre el noreste del país y, al combinarse con una vaguada en niveles superiores y la corriente en chorro subtropical, genera inestabilidad atmosférica relevante. Este patrón favorecerá lluvias moderadas, de entre 5 y 25 milímetros, principalmente en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de un ambiente notablemente más frío del habitual para la región.

La presencia de este frente frío también intensificará los vientos en el norte y noreste del país, con rachas estimadas de 30 a 50 kilómetros por hora en estados como Coahuila y Veracruz. Estas condiciones no solo incrementarán la sensación térmica de frío, sino que pueden afectar la movilidad, la visibilidad en carretera y actividades al aire libre.

El noroeste de México vivirá uno de los episodios más severos de frío de la temporada, impulsado por una vaguada asociada a la corriente en chorro polar. Las temperaturas descenderán por debajo del punto de congelación en amplias zonas, con registros extremos que evidencian la intensidad del fenómeno.

En áreas serranas de Chihuahua y Durango, las mínimas podrían desplomarse hasta los -15 grados Celsius durante la madrugada, acompañadas de heladas severas. En tanto, Baja California, Sonora y Coahuila experimentarían temperaturas mínimas de entre -5 y -10 grados, lo que representa un riesgo para la población vulnerable, el ganado y la infraestructura expuesta.

Los vientos alcanzarán niveles particularmente peligrosos en el noroeste del país. En Baja California se prevén rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora, mientras que en el golfo de California, Sonora y Durango podrían rondar los 70 kilómetros por hora. Este escenario incrementa la probabilidad de caída de árboles, anuncios y estructuras endebles, además de complicaciones en caminos y zonas urbanas.

La situación se agrava en la costa occidental de la península de Baja California, donde se espera oleaje elevado de hasta 3.5 metros de altura. Estas condiciones representan un riesgo directo para la navegación marítima, actividades pesqueras y operaciones portuarias, por lo que se recomienda extremar precauciones.

En contraste con el norte congelado, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe favorecerá lluvias ligeras, menores a 5 milímetros, en regiones del occidente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán. Al mismo tiempo, estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas mantendrán un ambiente muy caluroso, con temperaturas máximas cercanas a los 40 grados Celsius.

El resto del país permanecerá bajo la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que permitirá cielos mayormente despejados. Sin embargo, este factor no impedirá noches y madrugadas frías a muy frías en la Mesa del Norte y la Mesa Central, donde se esperan heladas en entidades como el Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

