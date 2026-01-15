Frente frío 27 enfría el Caribe: playas de Quintana Roo pierden su calidez habitual

Quintana Roo atraviesa un inusual episodio de bajas temperaturas que ha modificado la rutina cotidiana y la experiencia turística en la entidad, luego de que el frente frío número 27 se mantuviera estacionario sobre la península de Yucatán, generando un ambiente fresco a frío, especialmente durante las madrugadas y primeras horas del día.

El contraste térmico se ha sentido con mayor fuerza en la zona sur del estado, donde municipios como José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto han registrado temperaturas cercanas a los 16 grados centígrados, un rango poco común para una región caracterizada por su clima cálido. En Chetumal, el termómetro rondó los 19 grados, aunque la sensación térmica fue menor debido a la humedad y los vientos asociados al sistema frontal.

La persistencia de estas condiciones ha obligado a la población a modificar hábitos, recurriendo a abrigos, cobijas y medidas propias de climas templados, una escena poco frecuente en el Caribe mexicano. La situación ha generado especial atención entre familias con niños pequeños y personas adultas mayores, más vulnerables a los cambios bruscos de temperatura.

Desde la Coordinación Estatal de Protección Civil se ha señalado que, aunque se espera una regulación gradual del clima, el frente frío estacionario mantiene activo un escenario de riesgo moderado para la salud. Por ello, se insiste en adoptar medidas preventivas para evitar enfermedades respiratorias y otros padecimientos asociados al frío.

Las recomendaciones oficiales incluyen abrigarse adecuadamente, evitar exposiciones prolongadas al aire frío, consumir líquidos calientes y reducir los cambios repentinos de temperatura, así como mantener bien cubiertos a los menores durante la noche y la madrugada, cuando el descenso térmico es más pronunciado.

El impacto del fenómeno no se limita al interior del estado, ya que las zonas costeras también han resentido el descenso de temperatura. Las playas de Quintana Roo, emblema del turismo nacional e internacional, presentan condiciones menos cálidas de lo habitual, lo que ha sorprendido a visitantes acostumbrados al clima templado del Caribe, aunque se trata de un efecto temporal.

Este comportamiento climático se suma a otros efectos colaterales registrados en meses recientes, cuando frentes fríos tardíos reactivaron el arribo de sargazo en algunas playas, aun cuando la temporada del alga prácticamente había concluido. Estos episodios refuerzan la variabilidad de las condiciones meteorológicas que enfrenta la región.

Autoridades estatales mantienen vigilancia permanente sobre la evolución del frente frío 27, mientras reiteran que las condiciones actuales no representan una situación extrema, pero sí requieren atención y prevención, en un estado donde el clima suele ser un aliado constante de la vida diaria y la actividad turística.

