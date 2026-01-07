Frente frío 27 sacude a México hoy miércoles 7 de enero con lluvias, posibles nevadas y calor extremo

México enfrenta este miércoles 7 de enero de 2026 un escenario meteorológico de fuertes contrastes, marcado por la influencia directa del frente frío número 27 y el ingreso de humedad, sistemas que activan lluvias, vientos intensos y la posibilidad de nieve o aguanieve en al menos seis estados del país. El panorama confirma una jornada invernal compleja, con impactos que van del noroeste al sur del territorio nacional.

Las condiciones más severas se concentran en el noroeste, donde el avance del frente frío y su masa de aire polar provocan un cambio drástico en el ambiente. Baja California, Sonora y Chihuahua registran lluvias fuertes, con acumulados estimados de entre 25 y 50 milímetros, además de un descenso notable de temperatura que modifica por completo el paisaje en zonas serranas.

Leer más: Mar del Plata enfrenta su peor crisis hotelera en 20 años y enciende alertas para este 2026

La probabilidad de nevadas o caída de aguanieve se vuelve relevante en áreas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua, especialmente durante las primeras horas del día. Conforme avance la jornada, estas entidades podrían experimentar chubascos adicionales de menor intensidad, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, reforzando el carácter invernal del sistema.

El impacto del frío se intensifica durante el amanecer, cuando la masa de aire gélido se asienta sobre el norte del país. En las sierras de Chihuahua y Durango se esperan temperaturas extremas de entre -10 y -5 grados Celsius, mientras que en zonas altas de Baja California y Sonora los termómetros oscilarán entre -5 y 0 grados, condiciones que elevan el riesgo de heladas.

Leer más: AIFA reconoce rezago y busca asesoría especializada para atraer pasajeros y aerolíneas

El viento también juega un papel clave en esta configuración atmosférica. Rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora se prevén en Baja California Sur, Chihuahua y Durango, lo que puede reducir la visibilidad y aumentar la sensación térmica de frío. En contraste, el noreste del país experimenta un evento de Surada en costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

Esta circulación de viento del sur favorece un ambiente más cálido en el noreste, mientras que en el centro del país domina un clima templado. En la Ciudad de México y el Estado de México se esperan temperaturas máximas de entre 24 y 26 grados Celsius, una pausa térmica que contrasta con los extremos del norte y del sur.

Leer más: María Corina Machado atribuye a Trump un papel decisivo y afirma que merece el Nobel de la Paz

El sur y las costas del Pacífico mantienen condiciones notablemente más estables, influenciadas por una circulación anticiclónica que propicia tardes cálidas. Michoacán y Guerrero concentran las temperaturas más elevadas del país, con valores que pueden alcanzar entre 35 y 40 grados Celsius, mientras que zonas costeras de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima rondarán los 35 grados.

Aun con el predominio del calor en el sur, la entrada de humedad del Pacífico genera lluvias intermitentes en entidades como Sinaloa, Guerrero y Oaxaca. Estas precipitaciones, aunque menos intensas, confirman que el país atraviesa una jornada marcada por la diversidad climática, donde el invierno se manifiesta con fuerza en unas regiones y se diluye en otras.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO