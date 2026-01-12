Frente Frío 27 tiene a México bajo frío polar, vientos fuertes y lluvias torrenciales

México inicia la semana bajo un escenario climático de alto riesgo, marcado por la convergencia de lluvias torrenciales, vientos violentos y temperaturas invernales severas en amplias regiones del país, una combinación que eleva la probabilidad de afectaciones urbanas, rurales y costeras, de acuerdo con el pronóstico oficial de la Conagua para este lunes.

El principal detonante de las lluvias intensas es el frente frío número 27, que permanece casi estacionario sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, una condición que favorece precipitaciones persistentes y de gran volumen, particularmente peligrosas por su capacidad de saturar suelos, desbordar ríos y provocar inundaciones repentinas.

Leer más: AICM EN VIVO: Estatus de vuelos cancelados y demorados, hoy 12 de enero 2026

Las precipitaciones más extremas se concentran en Veracruz, sobre todo en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, donde se prevén lluvias torrenciales con potencial de daños a comunidades, carreteras y zonas productivas; a este panorama se suman lluvias muy intensas en Tabasco y el noroeste de Chiapas, así como lluvias fuertes a muy fuertes en Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El impacto del sistema frontal no se limita a la lluvia, ya que la masa de aire polar asociada mantiene un ambiente frío a muy frío en el centro, oriente y sureste del país, una condición que incrementa los riesgos para la población vulnerable y eleva la demanda energética en zonas donde no es habitual enfrentar temperaturas tan bajas.

De manera paralela, el evento de Norte continúa generando vientos intensos en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas estimadas entre 80 y 100 kilómetros por hora, además de oleaje elevado que podría superar los cinco metros, un factor crítico para la navegación, la pesca y las comunidades costeras; en Veracruz y Tabasco, los vientos también serán fuertes, aunque con tendencia a disminuir hacia la noche.

Leer más: EN VIVO: Así está el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 12 de enero 2026

En el norte del país, la segunda tormenta invernal de la temporada mantiene condiciones de frío extremo, vientos fuertes y precipitaciones en la Mesa del Norte, un escenario que complica la movilidad y las actividades productivas en estados históricamente vulnerables a este tipo de fenómenos.

La probabilidad de nieve o aguanieve se mantiene alta en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, así como en la sierra de Sinaloa, mientras que la posible presencia de lluvia engelante añade un riesgo adicional en carreteras y áreas urbanas, por la formación de capas de hielo difíciles de detectar y controlar.

Leer más: Científicos de la UAQ crean anticonceptivo masculino oral reversible

Aunque el frío domina gran parte del territorio nacional, el ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del golfo de México propicia lluvias aisladas en regiones del occidente, centro y sur, al tiempo que en las costas del Pacífico sur persisten temperaturas elevadas durante la tarde, reflejando un contraste térmico marcado entre regiones.

Ante este panorama, las autoridades llaman a extremar precauciones por lluvias intensas, vientos fuertes, oleaje elevado y condiciones invernales severas, especialmente en zonas montañosas y costeras, donde los efectos del clima suelen intensificarse y derivar en emergencias de rápida evolución.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO