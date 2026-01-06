Frente frío 27 sacude al noroeste de México y reactiva contrastes térmicos

La llegada de un nuevo frente frío al noroeste de México este martes 6 de enero marca un nuevo episodio de inestabilidad invernal, al reforzar los efectos del frente número 27 y provocar un descenso notable de las temperaturas, aumento de nubosidad y lluvias dispersas, particularmente en el norte de la Península de Baja California, una región que ha resentido con fuerza la variabilidad climática de esta temporada.

Este sistema frontal no solo introduce aire frío, sino que intensifica los vientos y el enfriamiento nocturno y vespertino en entidades del noroeste, donde se esperan rachas significativas y un ambiente más crudo conforme avance la tarde-noche, condiciones que contrastan con el comportamiento atmosférico de otras zonas del país dominadas por estabilidad y calor inusual.

Leer más: Sismos golpean al turismo de Acapulco: caen reservas y se reportan pérdidas millonarias

Las precipitaciones asociadas a este patrón atmosférico se concentrarán de forma irregular, con intervalos de lluvia que podrían dejar acumulados de hasta 20 milímetros en Baja California, Baja California Sur, Guerrero y Oaxaca, mientras que Sonora, Chiapas y Quintana Roo registrarían lluvias ligeras y dispersas, con acumulados estimados entre 5 y 10 milímetros, suficientes para generar humedad sin provocar eventos severos.

En paralelo, la entrada de humedad proveniente del Mar Caribe favorecerá la presencia de chubascos aislados en la Península de Yucatán, un fenómeno típico de la temporada que, aunque de corta duración, puede impactar actividades locales y la movilidad en zonas urbanas y costeras de la región.

Leer más: Maduro y Cilia Flores se declaran inocentes en Nueva York y desafían el proceso judicial de Estados Unidos

En contraste con estas condiciones, una circulación anticiclónica domina amplias regiones del sur, oriente y centro del país, lo que propicia cielos mayormente despejados, escasa probabilidad de lluvias y un periodo de calidez superior a lo habitual, reforzando el marcado contraste térmico entre el norte frío y el centro-sur templado durante el invierno.

Las nieblas y neblinas también forman parte del escenario meteorológico, especialmente en regiones montañosas del Valle de México, el Golfo de California y sectores de la Sierra Madre Occidental, donde el enfriamiento del aire favorece bancos densos que reducen la visibilidad a menos de un kilómetro, un factor de riesgo para el transporte terrestre y aéreo durante las primeras horas del día.

Leer más: Isla Mujeres estrena el Mirador Mar Turquesa y refuerza su apuesta por el turismo ordenado y social

En los estados del occidente, el calor persiste debido a la ausencia de masas de aire frío y a la influencia del efecto Föhn, un proceso atmosférico en el que el aire desciende desde la Sierra Madre Occidental y se calienta, elevando las temperaturas hasta valores extremos que podrían alcanzar entre 35 y 40 grados Celsius en Michoacán y Guerrero, y de 30 a 35 grados en entidades como Jalisco, Colima, Sinaloa y Nayarit, así como en varios estados del centro y sureste.

Pese a estas tardes cálidas, el ambiente frío continúa presente en el centro y norte del país durante las madrugadas, con heladas previstas en zonas montañosas, valles y regiones del Eje Neovolcánico, donde las temperaturas mínimas podrían descender hasta rangos de -10 a -5 grados en sierras de Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 grados en amplias zonas del norte, Bajío y centro del país.

El viento será otro factor relevante, especialmente en el noroeste, donde se prevén rachas de hasta 50 kilómetros por hora en Baja California y Baja California Sur, así como en zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango; mientras que en el eje noreste-suroeste se anticipan vientos fuertes y localizados capaces de generar riesgos para la navegación y el transporte de carga, en contraste con el resto del país donde las rachas se mantendrán en rangos moderados.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO