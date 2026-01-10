Frente frío 27 desata temporal severo en México: lluvias torrenciales, vientos extremos y posible nieve

Un temporal de alto impacto se perfila entre sábado y domingo en gran parte del país, impulsado por el avance del frente frío número 27 y una potente masa de aire polar que ya genera condiciones de riesgo en amplias regiones. El sistema, al desplazarse sobre el Noreste y Oriente del territorio nacional, interactúa con una vaguada y detona un escenario de lluvias intensas, descenso térmico abrupto y vientos de fuerza excepcional, con efectos que se sentirán desde el norte hasta el sur del país.

Las lluvias más severas se concentrarán en el oriente y sureste, donde estados como Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco enfrentarán precipitaciones torrenciales con acumulados estimados entre 75 y 100 milímetros. Este volumen de agua, concentrado en pocas horas, eleva de manera significativa el riesgo de desbordamientos de ríos, deslaves en zonas montañosas e inundaciones en áreas bajas, además de descargas eléctricas asociadas a las tormentas.

El impacto pluvial también alcanzará a la Península de Yucatán y al centro del país, con lluvias muy fuertes en Campeche y precipitaciones fuertes en San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Aunque los acumulados serán menores, el contexto de suelos saturados y sistemas de drenaje rebasados incrementa la vulnerabilidad urbana y rural, especialmente en zonas con pendientes pronunciadas o infraestructura precaria.

En el norte y noroeste del país, el escenario será dominado por el frío extremo. Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, mantendrá un ambiente de muy frío a gélido. Las temperaturas mínimas podrían desplomarse hasta los -20 grados Celsius en zonas serranas de Durango y rondar los -15 grados en Chihuahua, condiciones poco frecuentes que representan un riesgo directo para la población y la ganadería.

Este entorno térmico abre la puerta a la caída de nieve o aguanieve en amplias zonas del norte. Durante la noche y madrugada del domingo, se prevén condiciones favorables para nevadas en Durango, Coahuila y Nuevo León, con posible extensión hacia Chihuahua y la sierra de Sinaloa. En algunas áreas de Coahuila y Nuevo León no se descarta la formación de lluvia helada, un fenómeno particularmente peligroso para la circulación carretera y las redes eléctricas.

El frente frío también detonará un evento de “Norte” de intensidad severa en el Golfo de México. En el litoral de Veracruz se anticipan rachas de viento que podrían alcanzar entre 100 y 120 kilómetros por hora, con propagación hacia el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Estas condiciones representan un riesgo elevado para la navegación, así como para estructuras ligeras, anuncios espectaculares y arbolado urbano.

El oleaje será otro de los factores críticos del temporal. En las costas de Tamaulipas, Veracruz y el Golfo de Tehuantepec se esperan alturas de entre 4 y 5 metros, lo que obliga a extremar precauciones en actividades marítimas y pesqueras. La combinación de viento intenso y mar de fondo incrementa la probabilidad de accidentes y daños en infraestructura costera.

A pesar del dominio del aire polar, el país mostrará contrastes térmicos marcados. El ingreso de humedad tanto del Pacífico como del Golfo de México favorecerá chubascos en el occidente, centro y sur, mientras que en estados del Pacífico como Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca persistirán temperaturas máximas cercanas a los 40 grados Celsius, reflejo de la compleja dinámica atmosférica que caracteriza a este episodio invernal.

