Frente Frío 27 paraliza al sur de Veracruz con inundaciones, apagones y suspensión de clases

El paso del Frente Frío número 27 provocó un escenario de afectaciones generalizadas en Veracruz, donde inundaciones, cortes de energía eléctrica y la suspensión de clases en 26 municipios del sur del estado marcaron un inicio de semana crítico, obligando a las autoridades a activar la alerta gris por temporal lluvioso.

Las condiciones meteorológicas extremas se intensificaron por un evento de norte severo, cuyos vientos alcanzaron rachas violentas y de carácter huracanado en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, situación que derivó en el cierre del puerto a la navegación como medida preventiva ante el riesgo para embarcaciones y actividades marítimas.

De acuerdo con registros oficiales de la Comisión Nacional del Agua, las rachas máximas de viento alcanzaron los 107.9 kilómetros por hora durante los días 10 y 11 de enero, una intensidad suficiente para generar caída de árboles, interrupciones en servicios básicos y afectaciones en infraestructura urbana y costera.

El impacto del temporal obligó a las Secretarías de Protección Civil y de Educación del estado a suspender clases en todos los niveles educativos este lunes 12 de enero en 26 municipios del sur veracruzano, una decisión enfocada en reducir riesgos ante lluvias persistentes, anegamientos y dificultades de movilidad para estudiantes y personal docente.

Entre los municipios donde se frenó el regreso a las aulas se encuentran Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Catemaco, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Las Choapas y Agua Dulce, además de localidades como Nanchital, Oluta, Cosoleacaque, Jáltipan y Mecayapan, regiones históricamente vulnerables a lluvias intensas y desbordamientos.

Las lluvias asociadas al frente frío provocaron el desbordamiento de arroyos y afectaciones menores en distintos puntos del estado, sin que hasta el momento se tenga reporte de personas lesionadas, aunque las autoridades advirtieron que el riesgo persiste debido a la continuidad del temporal y al descenso adicional de temperaturas.

La zona de Los Tuxtlas encendió focos de alerta, particularmente en Catemaco y Santiago Tuxtla, donde el incremento del nivel y la fuerza del río Tepango generó preocupación entre habitantes y autoridades municipales, al tratarse de un caudal que cruza áreas urbanas y suele desbordarse en zonas bajas durante episodios de lluvia intensa.

En el ámbito de los servicios básicos, la Comisión Federal de Electricidad reconoció afectaciones en el suministro eléctrico en regiones como Coatzacoalcos, Cosamaloapan y Veracruz, admitiendo que al cierre del domingo aún permanecía sin servicio el 51 por ciento de los usuarios afectados en las zonas del Papaloapan, Los Tuxtlas y Coatzacoalcos.

Protección Civil estatal mantiene un monitoreo permanente de ríos, arroyos y zonas de riesgo, con equipos desplegados especialmente en el sur del estado, ante la previsión de que las lluvias continúen y se presenten posibles deslaves, derrumbes y nuevas inundaciones en las próximas horas.

