Frente frío 28 llega con lluvias intensas, heladas de hasta -15 grados y vientos peligrosos

México enfrentará este miércoles 14 de enero un cambio abrupto en sus condiciones meteorológicas, marcado por la entrada del frente frío número 28, un sistema impulsado por una masa de aire polar que reforzará el ambiente invernal en buena parte del país y activará lluvias de consideración en regiones clave del territorio nacional.

El fenómeno avanzará con rapidez por el norte y noreste del país hacia el Golfo de México, donde su interacción con una vaguada en el sureste y otra en niveles superiores de la atmósfera detonará un escenario de inestabilidad generalizada, con precipitaciones, vientos fuertes y un descenso térmico que será especialmente severo durante la madrugada del jueves.

Las lluvias más intensas se concentrarán en el oriente y sureste, donde se prevén acumulados de entre 25 y 50 milímetros en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, entidades que podrían registrar tormentas acompañadas de descargas eléctricas, con riesgo de crecida de ríos, deslaves e inundaciones en zonas vulnerables.

El aporte de humedad desde ambos litorales ampliará el impacto del sistema frontal, favoreciendo lluvias moderadas de 5 a 25 milímetros en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Hidalgo y Guerrero, mientras que en el centro del país, incluida la Ciudad de México y el Estado de México, se anticipan precipitaciones ligeras y aisladas, suficientes para mantener condiciones húmedas y cielos nublados.

El descenso de temperatura será uno de los efectos más contundentes del frente frío 28, con registros extremos de entre -15 y -10 grados Celsius en las sierras de Chihuahua y Durango, y de -10 a -5 grados en Zacatecas, condiciones que propiciarán heladas severas y posibles afectaciones en actividades agrícolas y ganaderas.

Las heladas también alcanzarán zonas elevadas de la Mesa Central, con impactos en Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, además de la formación de densos bancos de niebla en regiones montañosas del noreste, oriente y sureste, reduciendo la visibilidad en carreteras y elevando el riesgo de accidentes.

En el litoral del Golfo de México se desarrollará un nuevo evento de “Norte” durante la tarde del miércoles, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de hasta dos metros en costas de Tamaulipas y Veracruz, mientras que en el Istmo y Golfo de Tehuantepec los vientos del norte serán más intensos, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje de tres metros.

En el norte del país, las rachas de viento asociadas al sistema frontal podrían provocar la caída de árboles y afectaciones en infraestructura ligera, contrastando con el Pacífico mexicano, donde persistirá un ambiente caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados en entidades como Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Ante este panorama de contrastes extremos, autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, tomar precauciones frente a los cambios bruscos de temperatura y extremar cuidados en zonas con lluvias, viento fuerte o frío intenso.

