Frente Frío 28 sacude a México este Jueves 15 de enero con frío extremo, vientos y lluvias intensas

El avance acelerado del frente frío número 28 colocará a México bajo un escenario meteorológico severo este jueves 15 de enero, con lluvias de muy fuertes a intensas en al menos cuatro estados y un desplome marcado de las temperaturas en amplias regiones del país. El sistema frontal cruzará el sureste y la península de Yucatán, detonando un episodio de inestabilidad que combina precipitaciones abundantes, vientos peligrosos y ambiente gélido, particularmente durante la noche y la madrugada.

Las lluvias más críticas se concentrarán en el sureste, donde Chiapas y Tabasco enfrentarán acumulados que podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros en pocas horas, un volumen suficiente para generar anegaciones severas. Oaxaca y Veracruz tampoco quedarán al margen, con lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, mientras que otras regiones del país recibirán precipitaciones de menor intensidad, pero persistentes, producto del ingreso de humedad tanto del Golfo de México como del océano Pacífico.

El impacto de estas precipitaciones va más allá del volumen de agua, ya que se prevé que estén acompañadas de tormentas eléctricas, lo que incrementa el riesgo de crecidas súbitas en ríos y arroyos, así como deslaves en zonas montañosas y inundaciones en áreas bajas. Las autoridades mantienen especial vigilancia en comunidades vulnerables del sureste, donde el suelo saturado eleva la probabilidad de afectaciones a viviendas y caminos.

En paralelo, la masa de aire polar asociada al frente frío reforzará un ambiente de frío a gélido en buena parte del territorio nacional. Las temperaturas mínimas más extremas se registrarán en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, con valores de hasta -10 a -5 grados, mientras que amplias regiones del norte, noreste y centro del país podrían amanecer con heladas y termómetros cercanos a los cero grados.

Estados como Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Puebla y Veracruz resentirán este descenso térmico durante las primeras horas del día, una condición que eleva los riesgos para la salud, el sector agropecuario y la movilidad, especialmente en carreteras donde el frío y la humedad pueden generar superficies resbaladizas.

Uno de los efectos más peligrosos del frente frío 28 será el evento de “Norte”, con rachas de viento que podrían alcanzar entre 80 y 100 kilómetros por hora en el istmo y el golfo de Tehuantepec. Estas condiciones provocarán oleaje elevado, de hasta 4.5 metros, afectando seriamente la navegación marítima y las actividades pesqueras y turísticas en la región.

En el litoral de Veracruz, los vientos oscilarán entre los 60 y 80 kilómetros por hora, mientras que en Tamaulipas, Tabasco y la península de Yucatán se esperan rachas cercanas a los 60 kilómetros por hora. La fuerza del viento representa un riesgo adicional por la posible caída de árboles, anuncios y estructuras ligeras en zonas urbanas y costeras.

El contraste térmico será notable, ya que mientras el norte y el centro del país enfrentan temperaturas bajo cero, el occidente registrará un ambiente caluroso, con máximas de 35 a 40 grados en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán. Esta disparidad climática evidencia la complejidad del sistema frontal y su impacto desigual sobre el territorio nacional.

Ante este panorama, la recomendación general es mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, extremar precauciones al conducir por pavimento mojado o con niebla, protegerse adecuadamente del frío durante la madrugada del viernes y evitar actividades marítimas en zonas con alerta por vientos y oleaje elevado.

