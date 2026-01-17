Frente frío 29 sacude a México con lluvias intensas, evento de Norte y contraste térmico extremo

El avance del frente frío número 29 marcará un fin de semana meteorológicamente complejo en gran parte de México, con efectos invernales severos impulsados por una masa de aire ártica que reforzará lluvias, vientos intensos y un descenso significativo de temperaturas. El sistema impactará con mayor fuerza entre sábado y domingo, configurando un escenario de riesgo tanto por precipitaciones acumuladas como por fenómenos asociados en zonas costeras y serranas.

El núcleo del impacto se concentrará en el noreste y oriente del país, donde la interacción del frente frío con una vaguada en altura detonará lluvias fuertes a muy fuertes, especialmente en Puebla y Veracruz, con acumulados que podrían alcanzar entre 50 y 75 milímetros en pocas horas. Estas condiciones elevan el potencial de afectaciones urbanas y rurales, particularmente en regiones con antecedentes de saturación de suelo.

El patrón de precipitaciones se extenderá de forma moderada hacia Hidalgo, el Estado de México y otras zonas de Veracruz, donde los acumulados previstos, aunque menores, mantienen un riesgo operativo para vialidades y comunidades asentadas en zonas bajas. El comportamiento irregular de las lluvias, sumado a la orografía, podría agravar encharcamientos e interrupciones locales.

La masa de aire ártica asociada al frente frío 29 provocará además un nuevo evento de “Norte”, con rachas de viento estimadas entre 60 y 80 kilómetros por hora en los litorales de Tamaulipas y Veracruz. Este fenómeno no será aislado, ya que durante la madrugada del domingo se prevé su desplazamiento hacia el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, ampliando el alcance de los vientos intensos.

El impacto marítimo será relevante debido al oleaje elevado, con alturas de entre 3 y 4 metros durante la noche, lo que representa un riesgo directo para la navegación, actividades pesqueras y operaciones portuarias. Las condiciones adversas obligan a extremar precauciones en zonas costeras, donde el mar de fondo y el viento pueden generar situaciones de peligro en corto tiempo.

En contraste con el escenario invernal del norte y centro del país, el ingreso persistente de humedad del océano Pacífico mantendrá un ambiente inestable en el occidente y sur. Estados como Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero enfrentarán lluvias fuertes de hasta 50 milímetros, acompañadas de tormentas eléctricas, mientras persisten temperaturas máximas que en algunas zonas de Michoacán y Guerrero alcanzarán hasta los 40 grados Celsius.

El contraste térmico será uno de los rasgos más marcados del sistema, con temperaturas mínimas de entre -10 y -5 grados Celsius y heladas en sierras de Chihuahua, Coahuila y Durango durante la madrugada del domingo. A esto se sumarán mínimas de -5 a 0 grados en zonas altas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, ampliando el impacto del frío en regiones no habituadas a condiciones extremas.

La combinación de lluvias intensas, actividad eléctrica, posible caída de granizo y suelos saturados incrementa el riesgo de deslaves, crecidas de ríos e inundaciones repentinas, por lo que la atención a los avisos meteorológicos y la adopción de medidas preventivas será clave durante este episodio invernal que pondrá a prueba la capacidad de respuesta en diversas regiones del país.

