Frente frío 30 y río atmosférico sacuden a México este jueves 22 de enero en México

México enfrentará este jueves 22 de enero una jornada meteorológica marcada por contrastes extremos, con lluvias intensas, rachas de viento, frío severo y calor persistente, resultado de la interacción simultánea de varios sistemas atmosféricos que incidirán de manera desigual en el territorio nacional.

El escenario general estará dominado por el frente frío número 30, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la presencia de un río atmosférico, combinación que generará inestabilidad en amplias regiones del país y elevará el potencial de precipitaciones, descensos térmicos y fenómenos asociados como heladas, niebla y oleaje elevado.

En el sureste mexicano, las condiciones más activas se concentrarán en Campeche y Quintana Roo, donde se esperan lluvias fuertes de hasta 50 milímetros, mientras que Yucatán, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca registrarán precipitaciones moderadas. Estas lluvias podrían presentarse con tormentas eléctricas y provocar encharcamientos, especialmente en zonas bajas y urbanas.

El noreste del país quedará bajo la influencia directa del frente frío 30, que permanecerá prácticamente estacionario y favorecerá rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, incrementando el riesgo de caída de árboles, anuncios y afectaciones en vialidades.

De forma paralela, el río atmosférico impulsará humedad desde el Océano Pacífico hacia el interior del país, reforzado por la corriente en chorro subtropical. Este patrón incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en el occidente, centro y sur, incluyendo entidades con alta densidad poblacional como la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Morelos.

El frío será otro de los protagonistas. Durante la madrugada del viernes se esperan temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius en zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas, así como en regiones montañosas del centro y oriente, como Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México, donde las heladas podrían afectar actividades agrícolas y de transporte.

A este panorama se sumarán bancos de niebla matutinos en tramos carreteros de la Mesa del Norte y la Mesa Central, reduciendo la visibilidad y aumentando el riesgo de accidentes, particularmente durante las primeras horas del día.

En contraste, las costas del Pacífico mantendrán un ambiente caluroso, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y las costas de Oaxaca y Chiapas, evidenciando la marcada disparidad climática que atraviesa el país.

En el Istmo y Golfo de Tehuantepec persistirá el viento del norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje de dos a tres metros, condiciones que representan un riesgo para la navegación marítima y el tránsito terrestre, por lo que se recomienda extremar precauciones.

