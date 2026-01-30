Frente frío 32 activa lluvias intensas, vientos extremos y posible nieve en México este viernes 30 de enero

El avance del frente frío número 32 marcará este viernes 30 de enero un punto crítico del invierno en México, con lluvias fuertes a muy fuertes en al menos cuatro estados, rachas de viento severas y un descenso térmico notable en gran parte del país. El sistema estará impulsado por una nueva y potente masa de aire ártico, lo que reforzará las condiciones invernales y elevará el nivel de riesgo meteorológico en regiones clave del territorio nacional.

La interacción del frente frío con la humedad disponible favorecerá un temporal de lluvias significativo, particularmente en el oriente y sureste del país. Veracruz se perfila como la entidad más afectada, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, mientras que Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco podrían registrar lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros, suficientes para generar saturación de suelos y afectaciones locales.

El impacto del sistema no se limitará a las precipitaciones, ya que la masa de aire ártico dará origen a un evento de “Norte” de alta intensidad en el litoral del Golfo de México. En las costas de Tamaulipas y Veracruz se esperan rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora, acompañadas de oleaje elevado que podría alcanzar hasta cuatro metros, una combinación peligrosa para actividades marítimas y zonas costeras.

Durante la noche del viernes, estas condiciones de viento se desplazarán hacia el sureste, alcanzando el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, así como Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En estas regiones se prevén rachas de hasta 70 kilómetros por hora, con riesgo de caída de árboles, anuncios publicitarios y posibles interrupciones en la navegación menor.

En el interior del país, el frente frío mantendrá lluvias moderadas en estados del norte y centro como Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero. Aunque los acumulados serán menores, la persistencia de la lluvia podría elevar niveles de ríos y arroyos, además de provocar deslaves e inundaciones en zonas bajas y de ladera.

El descenso de temperaturas será otro de los efectos más severos del sistema invernal, especialmente durante la madrugada del sábado. En zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila y Baja California se anticipan heladas intensas, con valores que podrían caer hasta los -10 grados Celsius, condiciones que incrementan el riesgo para la población y el sector agropecuario.

En el centro del país y el Valle de México, el ambiente frío también se hará sentir, con temperaturas mínimas previstas de entre 0 y 5 grados Celsius. Estas condiciones refuerzan la necesidad de extremar medidas de protección, especialmente para grupos vulnerables, ante el riesgo de enfermedades respiratorias y exposición prolongada al frío.

Uno de los fenómenos más relevantes asociados al frente frío 32 será la probabilidad de caída de aguanieve en las cimas volcánicas más altas del país. El Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote presentan condiciones favorables para este tipo de precipitación, resultado de la combinación de humedad y temperaturas muy bajas en niveles altos de la atmósfera.

El panorama nacional mostrará un fuerte contraste térmico, ya que mientras el norte y el centro enfrentan el rigor del invierno, estados como Guerrero, Michoacán y las costas de Chiapas mantendrán temperaturas máximas de hasta 40 grados Celsius. Ante este escenario dispar, las autoridades recomiendan mantenerse informados, abrigarse adecuadamente y seguir las indicaciones de protección civil conforme evolucione el sistema frontal.

