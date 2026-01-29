Frente frío 32 continúa sacudiendo a México este jueves 29 del centro y norte

México enfrentará este jueves 29 de enero un escenario meteorológico de alto contraste, marcado por lluvias, vientos intensos y un descenso pronunciado de temperaturas en amplias regiones del país, como resultado del avance del frente frío número 32 y la masa de aire ártico que lo impulsa desde el norte del continente.

El sistema frontal ingresará durante la tarde por la frontera norte y modificará de forma abrupta las condiciones atmosféricas, especialmente en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional, donde el frío se hará sentir con mayor intensidad y rapidez conforme avance la noche y la madrugada del viernes.

La interacción del frente frío con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical detonará un ambiente de inestabilidad generalizada, con un reforzamiento notable de los vientos y un desplome térmico que afectará tanto zonas urbanas como regiones serranas.

Uno de los impactos más relevantes será la fuerza del viento. Se prevén rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora en el Golfo de California y en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, condiciones que incrementan el riesgo de caída de árboles, anuncios y estructuras ligeras.

En el sur del país, el Istmo y Golfo de Tehuantepec mantendrán un evento de “Norte” durante la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora, acompañadas de oleaje elevado de hasta cuatro metros, lo que representa un riesgo importante para la navegación menor y actividades costeras.

El contraste térmico será uno de los sellos de este episodio invernal. Mientras en zonas serranas de Chihuahua se esperan temperaturas mínimas de entre -10 y -5 grados Celsius, y de -5 a 0 grados en montañas de Baja California, Sonora y Durango, otras regiones del país vivirán condiciones opuestas.

En el occidente y sur, entidades como Jalisco, Michoacán, Guerrero y las costas de Chiapas registrarán temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, reflejando la marcada diferencia climática que suele acompañar el ingreso de masas de aire polar durante esta temporada.

A la par del frío, el aporte de humedad desde el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe favorecerá la presencia de lluvias. Se pronostican precipitaciones moderadas en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, mientras que la Península de Yucatán, Puebla y Michoacán presentarán lluvias ligeras y dispersas.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y extremar precauciones, particularmente por los cambios bruscos de temperatura y los vientos severos que podrían generar afectaciones en las próximas 24 horas.

