Frente frío 33 deja lluvias, vientos extremos y heladas en México este viernes

La jornada de este viernes 6 de febrero estará marcada por un escenario meteorológico complejo en gran parte del país, con lluvias moderadas, vientos intensos y temperaturas extremas derivadas de los remanentes del frente frío número 33 y su masa de aire polar asociada, que aunque comienza a retirarse hacia el mar Caribe, aún mantiene efectos relevantes sobre el territorio nacional.

Las condiciones más severas se concentrarán en el sureste, particularmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, donde persistirá el evento de “Norte” con rachas de viento que podrían alcanzar entre 80 y 100 kilómetros por hora en zonas de Oaxaca y Chiapas, lo que incrementa el riesgo de afectaciones a la infraestructura urbana, caída de árboles y anuncios, además de complicaciones en actividades portuarias.

En esta misma región, el impacto marítimo será significativo, con oleaje estimado de entre 3 y 4 metros de altura, situación que obliga a extremar precauciones para la navegación y para comunidades costeras expuestas a marejadas y corrientes peligrosas, especialmente en áreas con antecedentes de erosión o inundaciones costeras.

El fenómeno del “Norte” también se hará presente en la Península de Yucatán, aunque con menor intensidad, registrándose rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora durante la mañana, así como oleaje elevado en las costas de Quintana Roo y Yucatán, condiciones que podrían afectar actividades turísticas y pesqueras.

A pesar del dominio del aire frío en amplias regiones del país, se prevé que conforme avance el día la masa de aire polar modifique gradualmente sus características térmicas, permitiendo un ligero ascenso de las temperaturas vespertinas, sin que ello elimine el ambiente frío durante las mañanas y noches, especialmente en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El panorama se vuelve más inestable por la interacción de una vaguada en el occidente del país, un vórtice en niveles medios de la atmósfera y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, impulsado por la corriente en chorro subtropical, combinación que favorecerá la formación de lluvias en diversas entidades.

Se pronostican precipitaciones moderadas, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que lluvias más aisladas podrían presentarse en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Puebla, Veracruz y el Estado de México, entre otros puntos del país.

El contraste térmico será uno de los rasgos más notorios de la jornada, ya que mientras en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y el centro del país se esperan heladas con temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius durante la madrugada del sábado, en regiones costeras del Pacífico el ambiente será marcadamente caluroso.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 35 y 40 grados Celsius en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, a la par de un evento de “Mar de Fondo” que generará oleaje de hasta 4.5 metros en la costa pacífica de la Península de Baja California, representando un riesgo elevado para bañistas y actividades recreativas en playa.

