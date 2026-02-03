Frente frío 33 entra este martes y sacude al norte y noreste del país con vientos, heladas y contrastes térmicos

El ingreso del frente frío número 33 marcará este martes 3 de febrero de 2026 una jornada de contrastes climáticos en México, con impactos directos en el norte y noreste del país, donde se prevén vientos fuertes, descenso de temperaturas y condiciones invernales en zonas serranas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El avance del sistema frontal sobre estas regiones se verá reforzado por su interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, una combinación que intensificará los vientos en entidades como Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, con rachas que pueden alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.

La circulación atmosférica en niveles medios y altos añadirá presión sobre el noroeste, ya que una circulación ciclónica provocará vientos fuertes en la península de Baja California y el golfo de California, una condición que suele elevar el riesgo para actividades marítimas y generar tolvaneras en zonas desérticas.

En contraste con el ambiente seco del norte, el centro, occidente y sur del país resentirán la influencia de canales de baja presión, que junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerán intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en estados como Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Las lluvias más ligeras se extenderán de forma aislada hacia entidades del Golfo y del sureste, incluyendo Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Puebla, Chiapas y Quintana Roo, lo que mantendrá condiciones variables sin descartar encharcamientos puntuales.

En el litoral del Golfo de México, una circulación anticiclónica generará viento de componente sur, conocido como surada, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, fenómeno que suele elevar las temperaturas y reducir la humedad en estas zonas.

El contraste térmico será uno de los rasgos más notorios de la jornada, con temperaturas máximas que alcanzarán entre 35 y 40 grados Celsius en regiones costeras de Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que amplias zonas del centro y norte registrarán valores de 30 a 35 grados durante la tarde.

En las primeras horas del día, el frío se concentrará en zonas montañosas, donde se esperan heladas severas de hasta menos 10 grados Celsius en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como heladas moderadas en regiones elevadas del centro y oriente, incluida la zona serrana del Estado de México y el Valle de México.

El panorama general apunta a un país dividido entre el frío invernal del norte y el calor persistente del sur, una dinámica típica de febrero que obliga a la población a mantenerse atenta a los cambios bruscos de temperatura y a las recomendaciones de protección civil.

