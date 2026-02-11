Frente frío 34 azota el noroeste; mar de fondo y heladas contrastan con calor extremo de hasta 45 °C en el sur

El ingreso del frente frío número 34 marcará este miércoles 11 de febrero una jornada de contrastes en México, con lluvias dispersas, vientos intensos y temperaturas bajo cero en el norte, mientras el sur enfrentará un ambiente sofocante. El fenómeno, impulsado por una masa de aire de características polares, impactará de manera directa el noroeste del país, particularmente Baja California, donde ya se anticipan precipitaciones y un descenso térmico significativo.

En Baja California, la interacción del sistema frontal con la corriente en chorro subtropical generará lluvias acumuladas de entre 5 y 25 milímetros, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. El riesgo mayor se concentra en la franja costera occidental de la península, donde se prevé un evento de mar de fondo con oleaje de tres a cuatro metros de altura, condición que compromete actividades pesqueras, turísticas y portuarias.

Mientras el frente frío altera el clima del norte, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la tropósfera dominará buena parte del territorio nacional. Este patrón atmosférico estabiliza el ambiente en amplias regiones, inhibe la formación de nubes y eleva las temperaturas máximas durante la tarde, especialmente en el sur y sureste del país.

El resultado será un repunte térmico extremo en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde los termómetros podrían escalar entre 40 y 45 grados Celsius, con mayor intensidad en zonas costeras y en el noroeste de Guerrero. Este escenario no solo incrementa el riesgo de golpes de calor, sino que también agrava las condiciones de sequedad en áreas vulnerables.

Paradójicamente, la misma estabilidad atmosférica favorecerá un enfriamiento nocturno severo por pérdida de calor radiativo. En la Mesa del Norte y la Mesa Central persistirá un ambiente de frío a muy frío al amanecer, con heladas en zonas serranas y temperaturas mínimas de hasta -5 grados Celsius en montañas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y el Estado de México.

El panorama se completa con la entrada de humedad proveniente del Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, lo que mantendrá lluvias ligeras aisladas, menores a cinco milímetros, en entidades como Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo. Aunque se trata de acumulados bajos, no se descartan encharcamientos en zonas urbanas vulnerables.

En el Istmo y el Golfo de Tehuantepec persistirá el evento de “Norte”, con rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden propiciar caída de árboles, afectaciones en estructuras ligeras y complicaciones en la navegación marítima, por lo que las autoridades han llamado a extremar precauciones.

El país enfrenta así una jornada de marcada oscilación térmica: amaneceres gélidos en el centro y norte, tardes abrasadoras en el sur y condiciones marítimas adversas en el Pacífico. Protección Civil recomienda vigilar niveles de ríos en zonas con lluvia, asegurar objetos susceptibles al viento y adoptar medidas preventivas ante el calor y el frío extremos.

