Frente frío 34 golpea con lluvias y vientos; Valle de México enfrentará calor y riesgo de contaminación

El frente frío número 34 marcará un fin de semana de contrastes en México, con lluvias, rachas intensas de viento y posible nieve en el noroeste, mientras el centro del país registrará ambiente cálido y estabilidad atmosférica que podría agravar la calidad del aire. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte efectos relevantes entre sábado y domingo por la interacción del sistema frontal con una vaguada polar y corrientes en chorro.

El sábado 14 de febrero, el sistema avanzará sobre el norte y noreste del territorio nacional. Se esperan rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, además de lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila y Oaxaca. En las costas occidentales de Baja California y en Tamaulipas se prevé oleaje de hasta 2.5 metros.

El contraste térmico será evidente. Mientras el norte enfrentará vientos fuertes y nubosidad, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente cálido a caluroso durante las tardes en buena parte del país. Persistirán, sin embargo, mañanas y noches frías en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El domingo 15 de febrero el frente frío se desplazará hacia el oriente y sureste, incrementando la probabilidad de lluvias y chubascos en regiones de Puebla —especialmente Tehuacán y la Sierra Negra—, así como en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y provocar aumento en niveles de ríos y arroyos.

El evento de “norte” será otro factor relevante. Se anticipan rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz y el Istmo de Tehuantepec, con potencial para caída de árboles y afectaciones en anuncios espectaculares. Las lluvias fuertes podrían derivar en encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

El pronóstico no termina ahí. Para el lunes 16 y martes 17 de febrero se prevé la aproximación de un nuevo frente frío a Baja California, el cual interactuará nuevamente con una vaguada polar y corrientes en chorro. El escenario contempla chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, vientos intensos en Baja California y Sonora, además de posible caída de nieve o aguanieve en la sierra norte bajacaliforniana.

El Valle de México enfrentará una condición distinta. La influencia del sistema anticiclónico limitará la dispersión de contaminantes y elevará las temperaturas diurnas. Aunque no se pronostican lluvias significativas para la capital, la estabilidad atmosférica podría favorecer acumulación de ozono durante las horas de mayor radiación solar.

El llamado de las autoridades es a mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones tanto por los vientos fuertes en el norte como por las lluvias en el oriente y sureste. El frente frío 34 confirma que febrero transcurre con episodios invernales activos, pero también con riesgos asociados al calor y la contaminación en el centro del país.

