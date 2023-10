Frente frío 4 ¿Provocará cambios en el clima de Los Cabos?

Lic. en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Mercadotecnia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación impresos y digitales a nivel nacional y como free lance a nivel internacional. Originaria de la CDMX, me incorporé a CPS Media a finales de agosto del 2023, fecha en que me mudé a Los Cabos, donde he encontrado una empresa que ofrece periodismo de alta calidad. Sin duda, una multiplataforma referente a nivel local y global.