Frente frío 18 deja lluvias intermitentes y bajas temperaturas en Los Cabos

El frente frío número 18 permanece estacionario sobre el noreste y oriente de México, ocasionando lluvias, vientos fuertes y descenso de temperatura en más de 25 estados. En Baja California Sur, este sistema continúa generando condiciones inestables, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lluvias fuertes y ambiente frío en Baja California Sur

De acuerdo con el pronóstico del SMN, se prevén lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California Sur, asociadas a la interacción del frente frío con un río atmosférico, una vaguada en niveles medios y altos, y un canal de baja presión en el sureste del país.

Protección Civil de Los Cabos monitorea la evolución del sistema

En Los Cabos, las autoridades de Protección Civil mantienen vigilancia ante los efectos del frente frío. El director municipal, Francisco Cota Márquez, explicó que el fenómeno se compone de diversos sistemas atmosféricos que intensifican su impacto en la región.

“Hay un sistema frontal que ha estado afectando la parte noroeste de la república mexicana, por ende al estado de Baja California Sur y al municipio. Este sistema se conforma de la corriente en chorro subtropical, una corriente en chorro polar, un frente frío y una baja presión media”, detalló.

El funcionario agregó que las lluvias se registrarán en distintas zonas del municipio.

“Las lluvias van a estar localizadas en todo el municipio; serán intermitentes en áreas dispersas, además de generar rachas de viento entre 40 y 60 kilómetros por hora”, señaló.

Condiciones mejorarán, pero el clima inestable seguirá

Cota Márquez indicó que se espera una mejora en las condiciones meteorológicas para mañana. No obstante, advirtió que las bajas temperaturas y las precipitaciones podrían continuar durante el fin de semana, aunque con menor intensidad.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, vientos fuertes y reducción de visibilidad.