Frente frío y masa de aire polar impactarán a México con lluvias en varios estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta ante la llegada de un nuevo frente frío que, en interacción con una masa de aire polar, provocará un descenso drástico de la temperatura y precipitaciones extremas en el territorio mexicano los próximos tres días.

De acuerdo con el pronóstico oficial, se espera que el fenómeno meteorológico genere acumulados de lluvias de hasta 150 litros de agua por metro cuadrado en regiones del sureste y oriente del país.

Este sistema frontal afectará principalmente a los estados del norte y noreste, donde se prevén rachas de viento superiores a los 80 km/h y condiciones para la caída de aguanieve o nieve en zonas serranas. La masa de aire frío que impulsa al frente frío mantendrá un ambiente gélido durante la noche y madrugada, con temperaturas que podrían descender hasta los -10°C en las montañas de Chihuahua, Durango y Coahuila.

Además de las bajas temperaturas, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México potenciará la intensidad de las lluvias en entidades como Veracruz, Tabasco y Chiapas. Las autoridades de Protección Civil han advertido sobre posibles incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como riesgos de deslaves en zonas de ladera debido a la saturación de agua en el suelo por el paso del frente frío.

Heladas y Evento de “Norte” en el litoral mexicano

La entrada de este frente frío también activará el fenómeno conocido como evento de “Norte” en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con oleaje elevado que podría alcanzar los 4 metros de altura. Estas condiciones climáticas son resultado de la transición estacional, donde las masas de aire polar provenientes de Estados Unidos y Canadá encuentran canales de baja presión en el centro de la República.

Estadísticas del SMN indican que este ciclo invernal ha sido particularmente húmedo en comparación con el año anterior. La combinación de bajas presiones y el aire gélido del frente frío aumenta la probabilidad de densos bancos de niebla en tramos carreteros, por lo que se recomienda a los conductores extremar precauciones y verificar las luces de sus vehículos antes de transitar por zonas de montaña.

En ciudades como La Paz y Tijuana, se espera que el impacto sea indirecto, manifestándose principalmente con un aumento en la nubosidad y un descenso moderado en los termómetros. No obstante, en el centro del país, incluyendo la CDMX, las lluvias aisladas y los vientos frescos marcarán la pauta climática para el resto de la semana laboral.

