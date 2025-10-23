Llega el frente frío a México y estos son los estados donde habrá ¡temperaturas congelantes!

El frente frío número 10 ha ingresado oficialmente al territorio nacional, recorriendo el norte y noreste de México. Este fenómeno es impulsado por una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, trayendo consigo las condiciones para temperaturas gélidas durante el fin de semana.

La principal amenaza climática se centra en las regiones montañosas, donde se esperan condiciones extremas de congelamiento. Las temperaturas más bajas se registrarán constantemente desde la madrugada del sábado 25 hasta la madrugada del lunes 27 de octubre.

¿Qué estados en México sufrirán temperaturas bajo cero este fin de semana?

Las zonas serranas del norte experimentarán el frío más intenso, con termómetros que descenderán hasta los -5 a 0 °C2. Este nivel de congelamiento está previsto específicamente para las madrugadas del sábado, domingo y lunes en:

Chihuahua

Durango

¿Dónde más se esperan heladas matutinas de 0 a 5 °C?

Otros estados de México también deben prepararse para un frío considerable en sus zonas altas. Durante la madrugada del sábado, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en las sierras de:

Baja California

Zacatecas

Guanajuato

Michoacán

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

El pronóstico de temperaturas entre 0 y 5 °C se mantendrá para la madrugada del domingo en varias de estas mismas entidades. Adicionalmente, el estado de Nuevo León se une a la lista de riesgo de frío intenso en sus sierras para la madrugada del domingo.

Finalmente, la madrugada del lunes, Baja California Sur también presentará riesgo de temperaturas entre 0 y 5 °C en sus zonas serranas. Se recomienda extremar precauciones ante la persistencia de las bajas temperaturas a lo largo del periodo de pronóstico.