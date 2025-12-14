Frente frío número 21 traerá fuertes lluvias es estos estados: SMN
Se prevé que un nuevo frente frío, número 21, se aproxime a la frontera norte y noreste
de la República Mexicana.
En interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará
rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora (km/h), así como lluvias y chubascos en
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Asimismo, una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, combinada con el ingreso
de humedad del mar Caribe, generará lluvias fuertes a muy fuertes en Campeche, Yucatán
y Quintana Roo.
El SMN puntualiza que para mañana domingo se presentarán lluvias muy fuertes con
puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (centro) y Chiapas (norte y este). Para el
lunes 15 de diciembre, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla
(regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca
Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (sur) y Chiapas (norte y este).
Mientras que el martes 16 de diciembre se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Tamaulipas.Además, se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Sinaloa debido al frente frío.
Medidas de autocuidado recomendadas:
● Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.
● Mantener limpias coladeras, desagües y azoteas.
● Atender indicaciones de autoridades de Protección Civil de su localidad.
● Retirar objetos sueltos de azoteas, balcones y patios.
● Evitar estacionarse debajo de árboles, postes o estructuras inestables.
● Conducir con precaución, especialmente en carretera.
Con la llegada del frente frío 21 el Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) exhorta a la población a mantenerse informada y aplicar medidas de autocuidado ante el pronóstico del Servicio
Meteorológico Nacional (SMN)
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.