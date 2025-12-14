Frente frío número 21 traerá fuertes lluvias es estos estados: SMN

Se prevé que un nuevo frente frío, número 21, se aproxime a la frontera norte y noreste

de la República Mexicana.

En interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará

rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora (km/h), así como lluvias y chubascos en

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, combinada con el ingreso

de humedad del mar Caribe, generará lluvias fuertes a muy fuertes en Campeche, Yucatán

y Quintana Roo.

El SMN puntualiza que para mañana domingo se presentarán lluvias muy fuertes con

puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (centro) y Chiapas (norte y este). Para el

lunes 15 de diciembre, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla

(regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca

Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (sur) y Chiapas (norte y este).

Mientras que el martes 16 de diciembre se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Tamaulipas.Además, se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Sinaloa debido al frente frío.

Medidas de autocuidado recomendadas:

● Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.

● Mantener limpias coladeras, desagües y azoteas.

● Atender indicaciones de autoridades de Protección Civil de su localidad.

● Retirar objetos sueltos de azoteas, balcones y patios.

● Evitar estacionarse debajo de árboles, postes o estructuras inestables.

● Conducir con precaución, especialmente en carretera.

Lee más: Clima en La Paz y Los Cabos domingo 14 de diciembre de 2025

Con la llegada del frente frío 21 el Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) exhorta a la población a mantenerse informada y aplicar medidas de autocuidado ante el pronóstico del Servicio

Meteorológico Nacional (SMN)