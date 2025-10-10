Ingresa frente frío No 6 por Baja California
El SMN, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), anunció el ingreso de un nuevo frente frío para este fin de semana, lo que ocasionará descenso de temperatura y lluvias intensas en varios estados.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha anunciado que el frente frío 6 comenzará a interactuar con un sistema atmosférico a partir del sábado 11 de octubre, ingresando por Baja California y extendiéndose sobre otras regiones del país. Esta irrupción provocará un marcado descenso de temperatura, así como lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado en diversas zonas del territorio mexicano.
Los efectos del frente frío 6 serán más evidentes en el noroeste y norte de México, donde se prevén temperaturas mínimas cercanas a 0 °C o incluso por debajo en regiones serranas de Baja California.
También se espera oleaje elevado en costas del noroeste, lluvias de fuertes a intensas y rachas de viento que podrían generar riesgos de inundaciones, deslaves o daños estructurales.
El paso del frente frío 6 representa un cambio brusco en las condiciones climáticas de México. Las alertas están activas y la vigilancia en territorios vulnerables se intensifica, en espera de que las autoridades y la población cooperen para reducir daños y proteger vidas durante el fenómeno.
