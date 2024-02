Frente Frío provoca inundaciones y fuertes vientos en Holbox, Quintana Roo (VIDEOS)

El reciente paso del frente frío número 32 dejó una huella en Quintana Roo, particularmente en la isla de Holbox, donde se han registrado intensas lluvias, bajas temperaturas y vientos devastadores.

Los efectos de este fenómeno meteorológico se han manifestado con la caída de árboles y postes de luz, así como inundaciones que han afectado diversas calles de la isla.

Videos compartidos en redes sociales muestran el impacto directo del frente frío, evidenciando cómo el agua del mar ha llegado hasta las calles interiores de Holbox.

En estas imágenes, se puede observar a personas navegando en kayaks entre las calles inundadas de arena, demostrando la magnitud de las inundaciones.

Además, otros videos muestran el lamentable estado de las palapas ubicadas en las zonas turísticas de la isla, las cuales han sido destrozadas por la fuerza del viento y el flujo del agua.

Happening now in Isla Holbox. My hotel is taking on water and the streets are completely flooded. Power is out and now it’s getting dark. Water is still rising. The employees said they’ve never seen this before… not what you want to hear.. What’s going on @weatherchannel ? pic.twitter.com/1EAxroSPH9

— Nick (@NickJFrank) February 6, 2024