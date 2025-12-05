¿Cuántos frentes fríos faltan? Esto dice el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha alertado que en la temporada 2025–2026 se esperan hasta 48 frentes fríos en todo el país, con una concentración especial de fenómenos durante diciembre, mes en que se pronostican siete frentes fríos, lo que augura un invierno con temperaturas marcadamente bajas.

Desde septiembre pasado, el país ya ha registrado los primeros sistemas frontales. Pero los modelos indican que lo más severo está por venir, sobre todo en diciembre, enero y febrero, periodos en los que se prevista una intensa actividad atmosférica.

Para 2026, el frío aún continuará. Se prevé la llegada de 17 sistemas adicionales durante el primer trimestre: 6 en enero, 5 en febrero y 6 en marzo

Este ciclo de frentes fríos traerá consigo descensos bruscos de temperatura, heladas en zonas serranas, lluvias, viento fuerte y riesgo de nieve o aguanieve en regiones montañosas. Las regiones más vulnerables incluyen el norte, noreste, altiplano y áreas montañosas, donde las condiciones climáticas pueden complicar la vida cotidiana.

Ante este escenario, autoridades sanitarias y de protección civil han emitido una serie de recomendaciones: abrigarse adecuadamente con ropa gruesa, evitar cambios bruscos de temperatura, proteger cara y extremidades, cuidar a personas vulnerables como niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, y estar atento a avisos del clima.

El clima este fin de semana

Debido al sistema frontal 18 permanecerá estacionario sobre el norte y noreste de México, provocando descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes en el occidente, noroeste, norte, noreste y oriente. Se esperan vientos de 40 a 60 km/h en la Mesa del Norte y posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.

Además, un canal de baja presión en el sureste junto con humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe causará lluvias e intervalos de chubascos en el centro, sur, sureste del país, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán.

Con el pronóstico en puerta, el país debe prepararse para un invierno donde cada “frente frío” podría representar un reto: desde heladas hasta afectaciones en la infraestructura, vías de comunicación y salud pública. La alerta está encendida: este año, el frío no será casualidad, será constante.