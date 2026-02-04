Surge frente opositor contra la reforma electoral de la 4T; Morena defiende el proyecto

Un grupo de exconsejeros electorales, académicos y figuras de la oposición anunció este miércoles 4 de febrero la creación del Frente Amplio Democrático. Por esta razón, la Reforma Electoral de la Cuarta Transformación enfrenta un nuevo bloque de resistencia que busca frenar su avance en el Congreso. Los integrantes advirtieron que los cambios propuestos representan un riesgo grave para la autonomía de las instituciones.

El frente destaca por la participación de nombres con gran trayectoria política. Entre los convocantes aparecen exintegrantes del INE y del IFE como Lorenzo Córdova, José Woldenberg, María Marván Laborde y Leonardo Valdés Zurita. Además, se sumaron perfiles opositores como el expresidente Vicente Fox, el excandidato Francisco Labastida y el empresario Claudio X. González. Por lo tanto, este grupo planea realizar acciones legales y de presión pública para impedir la aprobación de la ley.

La lucha por los contrapesos

De acuerdo con los fundadores del frente, el objetivo es alertar a la ciudadanía sobre una posible regresión democrática. Ellos cuestionaron el proceso legislativo al señalar que no ha existido un diálogo suficiente con sectores especializados. Por ello, aseguran que la reforma busca debilitar los contrapesos institucionales. Sin embargo, los integrantes del bloque advierten que la concentración de decisiones en el poder político afectará los futuros procesos electorales en México.

Morena responde: “No más privilegios”

Por otro lado, la respuesta del partido oficial no se hizo esperar. Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, rechazó los señalamientos del frente opositor de manera inmediata. Ella afirmó que la reforma no busca preservar privilegios, sino fortalecer la democracia. Además, sostuvo que el modelo actual ha beneficiado durante años a élites políticas y burocráticas. Por esta razón, insistió en que los cambios harán los procesos más transparentes y representativos.

Finalmente, la dirigencia de Morena acusó a los opositores de defender un sistema que ya no responde a las necesidades del país. Mientras tanto, el análisis de la reforma continúa en el Congreso en medio de una confrontación política que escala cada día más. No obstante, el resultado de este debate definirá el rumbo de la imparcialidad electoral en los próximos años. De esta manera, el Frente Amplio Democrático se posiciona como el principal obstáculo para la iniciativa oficialista.

