México enfrenta una semana de frío extremo, lluvias y vientos severos

La última semana de enero se perfila como una de las más complejas del invierno para México, con la convergencia de frentes fríos, masas de aire ártico y sistemas de tormenta que mantendrán bajo presión a buena parte del territorio nacional. El escenario meteorológico anticipa frío extremo, lluvias intensas y rachas de viento peligrosas que obligan a reforzar medidas de prevención en regiones clave del país.

El frente frío número 30 continúa marcando el pulso climático, pese a iniciar su desplazamiento hacia el mar Caribe, debido a la persistencia de una masa de aire polar de origen ártico que sigue influyendo sobre amplias zonas de la República. Este sistema ha reforzado el gradiente de presión en el Golfo de México, detonando vientos intensos y un evento de “Norte” de carácter severo.

Las condiciones más críticas se concentran en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, donde se registran rachas de viento que alcanzan hasta los 110 kilómetros por hora, acompañadas de un oleaje peligroso de hasta cinco metros de altura. Este escenario representa un riesgo elevado para la navegación marítima y las comunidades costeras, además de posibles afectaciones a la infraestructura.

Leer más: Sarampión vuelve a encender alertas en México: un solo caso puede detonar hasta 20 contagios

En las costas de Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán, el impacto del sistema frontal se manifiesta con rachas sostenidas de entre 60 y 80 kilómetros por hora y olas que pueden superar los cuatro metros. Las autoridades marítimas y de protección civil han advertido sobre el peligro para actividades portuarias, pesqueras y turísticas.

El oriente y sureste del país concentran el mayor potencial de lluvias, con pronósticos de precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Estas lluvias elevan el riesgo de desbordamientos de ríos, deslaves en zonas montañosas e inundaciones en áreas bajas, particularmente en comunidades con suelos saturados.

Hacia el miércoles 28 de enero, se prevé una modificación temporal en las características de la masa de aire ártico, lo que permitiría un ligero y breve ascenso de las temperaturas en el Centro y el Noreste del país. No obstante, este respiro será corto y no significará el fin del episodio invernal.

Leer más: Mundial 2026: lo que sí y lo que no pueden hacer los negocios ante las reglas de la FIFA

El jueves 29 de enero, el ingreso de dos nuevos frentes fríos por el norte y noroeste, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, reactivará el descenso térmico y los vientos severos. Este nuevo embate reforzará las condiciones de inestabilidad atmosférica y prolongará el ambiente invernal.

Para el viernes 30 de enero, una nueva masa de aire polar impulsará otro frente frío que provocará un marcado descenso de temperatura en el Valle de México y la Mesa del Norte. En las zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila, se esperan temperaturas gélidas de entre -10 y -5 grados Celsius, con riesgo de heladas severas.

Leer más: Gobernadores cierran 2025 con aprobación moderada y sin figuras sobresalientes

El frío persistirá acompañado de densos bancos de niebla matutinos en la Mesa Central y el norte del país, reduciendo la visibilidad en carreteras y aumentando la probabilidad de accidentes. Las autoridades han exhortado a la población a extremar precauciones, mantenerse abrigada durante las madrugadas más frías y atender los avisos oficiales ante la posible caída de árboles, anuncios y estructuras ligeras por las fuertes rachas de viento.

Mientras el invierno se recrudece en gran parte del territorio, el occidente y las costas del Pacífico mantendrán un contraste notable, con temperaturas cálidas que podrían alcanzar hasta los 40 grados Celsius en estados como Michoacán y Guerrero, reflejando la marcada disparidad climática que atraviesa México en este cierre de enero.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO