Frentistas reprochan reparto de candidaturas “pluris”

Nos cuentan que luego de la definición del miércoles al filo de la medianoche de las listas de candidatos al Congreso de PAN, PRI y PRD, en las filas de los tres partidos hubo corajes de militantes. En el PAN no cayó nada bien la designación del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que anda en el autoexilio desde hace más de un año, ni que le hayan dado un lugar como plurinominal a la Cámara de Diputados a Germán Martínez, quien renunció al partido, apoyó la campaña del presidente López Obrador en 2018 y llegó al Senado por Morena, mientras que legisladores más activos como Jorge Triana, Margarita Zavala y Saúl Téllez quedaron fuera de las “pluris” y tendrán que dar batalla en sus distritos. En el PRD, no gustó que dejaran fuera de la lista a perfiles como la excoordinadora de la bancada en San Lázaro Verónica Juárez, una de las que más batalla le dio al gobierno lopezobradorista. Y en el tricolor a varios les quedó el ojo cuadrado porque se privilegió a cercanos al líder nacional Alejandro Moreno y hasta hubo retornos inesperados como el de Aurelio Nuño, secretario de Educación con Enrique Peña Nieto. Si se reparte mal el botín…

…Y morenistas se quejan de pago de cuotas al PT

Nos cuentan que los acuerdos entre Morena y el Partido del Trabajo en el reparto de candidaturas cayeron como plomo en varios sectores guindas, que alertan que tanto apapacho a petistas podría terminar costando caro incluso en la intención presidencial de tener mayoría calificada en el Congreso. Nos comentan que existen focos rojos en varias entidades por desbandadas de dirigentes y militantes por la exclusión de liderazgos del partido para imponer a expriístas y expanistas o dar preferencia a cartuchos del petismo que tienen décadas de trampolín legislativo, como el caso de Durango, donde se busca incluir al senador Alejandro González Yáñez, el eterno “presidente Gonzalo” de ese partido, como fórmula nuevamente al Senado, pero ni siquiera alcanza 7 por ciento de la intención del voto en las encuestas internas. ¿Será que habrá motín?

Se brincan intercampaña con pasarelas en el Congreso

A partir de la semana que entra comenzarán las reuniones plenarias de todas las bancadas en el Congreso de la Unión de cara al penúltimo periodo ordinario de sesiones durante la administración del presidente López Obrador. Nos cuentan que las reuniones previas de todas las bancadas serán utilizadas como pasarela de presidenciables. Nos cuentan que las bancadas de Morena, tanto en San Lázaro como en el Senado, ya confirmaron la presencia de Claudia Sheinbaum y no se descarta que ocurra lo mismo con las del PT y Verde. En la reunión del PAN, también ya está confirmada la visita de Xóchitl Gálvez, así como con el PRI y el PRD. ¿Y la intercampaña?

¿Cuál Covid? Viene la elección

Nos hacen ver que ante el alza en contagios de Covid el gobierno ha guardado silencio y no hay ni siquiera una campaña de información preventiva ante la llegada de la variante Pirola. Nos informan que apenas hoy la Cofepris comenzará la evaluación para ver si autoriza el uso de emergencia de la vacuna Patria, pese a que, en noviembre pasado, tras la publicación en este diario de que el biológico no estaba listo, tanto el Conahcyt como la Presidencia afirmaron que ya se habían hecho todas las pruebas en esa comisión. Al parecer, alguien pasó “otros datos” a Palacio Nacional. ¿Será que la atención ya está en la elección de junio y las enfermedades respiratorias no dan votos?

AT