Frida Kahlo rompe récord en subastas: “El sueño (La cama)” se vende en 54.7 mdd

Frida Kahlo hace historia en el mundo del arte: su autorretrato “El sueño (La cama)”, pintado en 1940, fue subastado por 54.7 millones de dólares en Sotheby’s, convirtiéndose en la obra más cara vendida en subasta por una artista mujer.

¿Por qué es tan significativo?

La venta de “El sueño (La cama)” supera el récord que Georgia O’Keeffe estableció en 2014, cuando su obra Jimson Weed/White Flower No. 1 alcanzó 44.4 millones de dólares. También rebasa la propia marca de Frida Kahlo, cuyo cuadro Diego y yo se vendió en 34.9 millones en 2021. La pieza subastada permanecía en manos privadas fuera de México, lo que facilitó su venta en el mercado internacional.

¿Qué representa la obra?

En “El sueño (La cama)”, Kahlo aparece recostada en una cama de estilo colonial, envuelta en una manta dorada. Encima de ella, un esqueleto con dinamita y flores flota, lo que ha sido interpretado como una reflexión simbólica sobre la muerte, la fragilidad y la esperanza.

El estilo de la pintura mezcla lo fantástico con una carga emocional muy personal, algo constante en la trayectoria de la artista.

La subasta

La venta se realizó en Nueva York durante una subasta organizada por Sotheby’s; el precio inicial fue de 47 millones de dólares, pero con las comisiones el monto final alcanzó los 54.7 millones., sin embargo, el comprador decidió permanecer anónimo.

Significado en el mercado del arte

Esta venta representa un salto importante en el reconocimiento de las mujeres artistas en el mercado de arte. Conseguir más de 50 millones por una obra femenina no es solo un récord para Kahlo, sino también para toda la historia de las mujeres en el arte.

Expertos ven esto como un símbolo del valor artístico y cultural de Kahlo, que va más allá de su figura icónica.

La atención mundial se vuelve a Frida Kahlo, no solo como figura histórica, sino como una inversión valiosa en el mercado del arte contemporáneo.

Además, esta subasta podría impulsar aún más interés por otras obras suyas que aún están en colecciones privadas.

