La obra de Frida Kahlo que podría hacer historia en subasta mundial

La pintura El sueño (La cama), creada por Frida Kahlo en 1940, será subastada por Sotheby’s en Nueva York y podría alcanzar entre 40 y 60 millones de dólares, una cifra que la colocaría como la obra más cara jamás vendida de una artista mujer, superando el récord actual de Georgia O’Keeffe.

La pieza, considerada una de las más complejas y simbólicas del imaginario de Kahlo, muestra a la artista dormida bajo un esqueleto armado con dinamita. Expertos señalan que combina los temas centrales de su obra: dolor físico, fragilidad y la constante presencia de la muerte.

Sotheby’s destacó que esta pintura es extremadamente rara en el mercado, pues pertenece a una colección privada y no ha sido expuesta públicamente durante décadas. De concretarse la venta en el rango estimado, también rompería el récord personal de Kahlo, establecido cuando Diego y yo alcanzó 34.9 millones de dólares en 2021.

La casa de subastas anticipa un fuerte interés internacional, especialmente de coleccionistas del mercado latinoamericano y del arte moderno. La posible venta marcaría un hito no solo para el legado de Kahlo, sino también para la representación de mujeres artistas en subastas de alto nivel.

