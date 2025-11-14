¡ES UN HECHO! Frijol del Bienestar ya está a la venta: ¿Cuánto cuesta y dónde comprarlo?

El gobierno federal presentó este jueves el programa Frijoles Bienestar, una iniciativa que busca garantizar la producción local, mejorar los ingresos de pequeños productores y ofrecer frijol de calidad a los consumidores.

La estrategia se implementará con un esquema nacional que fija el precio del kilo en 30 pesos y elimina intermediarios, asegurando que la producción llegue directamente a las Tiendas Bienestar.

La medida busca apoyar a agricultores de estados como Zacatecas, Durango y Nayarit, principales productores del grano, mediante la compra directa de sus cosechas. Para ello, se instalarán cribadoras y una embolsadora que permitirán que el frijol se comercialice bajo la marca oficial del programa.

LEER MÁS: Más de 5 millones de vehículos complican movilidad en la Ciudad de México

Según la secretaria de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, esta estrategia no solo asegura mejores ingresos para los productores, sino que fortalece la conservación de semillas nativas y fomenta la agricultura de pequeña escala.

La iniciativa pretende reducir la dependencia de importaciones, disminuir la volatilidad de los precios y apoyar la producción nacional, asegurando que este alimento básico siga siendo parte de la dieta diaria de millones de personas en el país.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO