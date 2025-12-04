Los 5 lugares más fríos con temperaturas por debajo de cero grados en México

Con la llegada de los frentes fríos, distintos puntos de México ya reportan descensos severos en la temperatura. Un reciente informe del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) señala cuáles son los cinco lugares más fríos del país, donde los termómetros han caído por debajo de 0 °C, una señal clara de que el frío invernal ya está haciendo sentir su impacto.

De acuerdo con ese recuento, las zonas más afectadas por el frío se concentran en regiones serranas del norte y noroeste del país. Entre las localidades más frías destacan: La Rosilla Durango, Ciudad Madera, Peñitas, Guachochi y San Juanito en Chihuahua, así como Héroes de la Independencia en Baja California.

Estas regiones combinan altura geográfica, relieve montañoso y la frecuente llegada de frentes fríos que favorecen noches heladas.

El llamado “invierno meteorológico”, que comenzó el 1 de diciembre, agrava este cuadro: los amaneceres son especialmente fríos en zonas serranas, y aunque por las tardes puede sentirse un leve repunte térmico en ciertas zonas, la ausencia de nubosidad permite pérdidas rápidas de calor durante la noche, intensificando el frío.

Riesgos e impacto del frío en la población

Los pronósticos indican que estados como Chihuahua, Durango, Baja California, Sonora, Zacatecas, Puebla, Veracruz y otros, podrían registrar múltiples noches con heladas durante diciembre y los primeros meses de 2026.

Esto representa un riesgo especial para comunidades rurales de montaña, donde las viviendas suelen ser más vulnerables al frío, y donde el acceso a servicios de calefacción y salud puede ser limitado.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones en las zonas más expuestas al frío en México, resguardar especialmente a ancianos, niños y personas con enfermedades respiratorias, asegurar buen aislamiento en viviendas, evitar uso inadecuado de calentadores y mantenerse informados sobre alertas climáticas.