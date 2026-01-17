Frontera con EU sigue parcialmente cerrada por brotes de gusano barrenador, afecta exportaciones y ganaderos

Han pasado más de ocho meses desde que Estados Unidos decidió suspender la entrada de ganado mexicano a su territorio, tras detectar casos del gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) en animales, una medida que originalmente fue planteada como temporal pero que aún continúa afectando la frontera comercial entre ambos países.

La decisión, anunciada el 11 de mayo de 2025, buscaba contener una plaga que puede causar graves infecciones y pérdidas en el ganado; sin embargo, la persistencia de brotes en varias regiones de México ha impedido que se restablezca plenamente el comercio de reses con Estados Unidos.

Esta situación ha tenido un fuerte impacto económico: diversos análisis señalan que las exportaciones de ganado mexicano a Estados Unidos han disminuido drásticamente, con pérdidas estimadas en cientos de millones de dólares debido a la imposibilidad de cruzar cabezas de ganado que cumplen con estándares sanitarios en las zonas fronterizas.

Ante el prolongado cierre, el gobierno mexicano ha intensificado acciones para combatir la plaga, incluyendo la liberación de moscas estériles y tratamientos veterinarios para erradicar la infestación. Además, se trabaja en la construcción y operación de instalaciones especializadas para controlar la reproducción del gusano barrenador, con la finalidad de cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por Estados Unidos.

El gobierno federal también ha entregado apoyos económicos a ganaderos afectados, monto que supera los 2 mil millones de pesos en diversas regiones, incluida la principal zona exportadora del país, con la intención de mitigar el impacto para productores que han visto reducida su actividad.

Aunque en algunos momentos se ha logrado una reapertura gradual de ciertos cruces fronterizos al ganado, operativos y protocolos de inspección siguen vigentes, y las autoridades de ambos países continúan negociando la mejor manera de normalizar el flujo comercial sin poner en riesgo la sanidad animal.

Productores y cámaras del sector ganadero han hecho un llamado para que se aceleren los procesos de control de la plaga y se restablezca la confianza entre los mercados, dado que la exportación de ganado representa un componente clave para la economía rural y el comercio bilateral.

