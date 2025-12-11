Frontier apuesta por Cancún y anuncia tres nuevas rutas desde Estados Unidos para 2026

El crecimiento imparable del turismo hacia el Caribe mexicano vuelve a colocar a Cancún en el centro de la estrategia aérea de Estados Unidos, luego de que Frontier Airlines confirmara que abrirá tres nuevas rutas hacia este destino a partir de la primavera de 2026. La decisión refleja la competencia creciente entre aerolíneas por captar la demanda que cada año sostiene a Cancún como uno de los aeropuertos internacionales más dinámicos del continente.

El anuncio incluye conexiones directas desde Charlotte, Chicago Midway y Raleigh-Durham, tres mercados clave donde la aerolínea de bajo costo busca consolidar su presencia. Frontier fijó una tarifa de lanzamiento desde 99 dólares, un movimiento que apunta a atraer al viajero que planifica desde ahora las vacaciones de primavera del próximo año. Con ello, la compañía amplía un mapa de rutas que ha ido robusteciendo particularmente en destinos de playa.

La ruta Charlotte–Cancún será la primera en despegar el 6 de marzo con tres frecuencias semanales, una apuesta considerable para un mercado con fuerte presencia de viajeros familiares y corporativos. Frontier prevé aprovechar la conectividad del corredor del sureste estadounidense para alimentar uno de los destinos donde históricamente ha registrado mayor desempeño. La aerolínea insiste en que la demanda estacional justifica la operación continua durante la temporada alta.

Un día después, el 7 de marzo, Frontier iniciará operaciones entre Cancún y Chicago Midway, aunque en este caso con un vuelo semanal. La incorporación de Midway complementa la presencia de la empresa en la región del Medio Oeste, donde Cancún figura como uno de los destinos preferidos para escapadas de climas fríos. El tráfico aéreo entre ambas zonas ha mostrado estabilidad incluso en periodos de desaceleración turística.

Ese mismo 7 de marzo comenzará la tercera ruta hacia Raleigh-Durham, también con una frecuencia semanal. El triángulo de Carolina del Norte se ha convertido en un mercado emergente para destinos internacionales, impulsado por el crecimiento demográfico y económico de la región. Frontier busca posicionarse con anticipación en un corredor donde el turismo hacia México registra aumentos constantes.

La estrategia fue destacada por Josh Flyr, vicepresidente de diseño de red y operaciones de Frontier, quien subrayó que la expansión coincide con mejoras en productos y servicios, como la introducción de asientos de primera clase. Para la aerolínea, 2026 representa un año de consolidación tras una fase de ampliación de rutas que incluye su anunciada conexión entre Atlanta y Puerto Vallarta, además de las ya activas hacia Denver y Dallas.

Cancún, por su parte, confirma su papel como columna vertebral de las operaciones internacionales de Frontier. Hoy, 10 de sus 20 rutas más transitadas tienen como origen o destino esta ciudad, siendo la más destacada Cancún–Filadelfia, que contabiliza 62 vuelos mensuales y cerca de 14 mil 500 asientos. Este flujo contribuye a un volumen de más de 21 millones de asientos disponibles por milla, un indicador que describe la magnitud del movimiento aéreo que genera el Caribe mexicano.

El peso del destino quedó en evidencia desde el fin de semana del 22 de noviembre, cuando el Aeropuerto Internacional de Cancún registró 493 operaciones en un solo día, cifra que marcó el arranque formal de la temporada invernal. La terminal recibió 246 llegadas —165 internacionales— y efectuó 247 salidas —166 también internacionales—, consolidándose como uno de los puntos neurálgicos del turismo en el país.

La operación estuvo respaldada por más de 30 aerolíneas nacionales y extranjeras, entre ellas Aeroméxico, American Airlines, Delta, United, Viva Aerobús, Volaris, Copa, LATAM, Air Canada, British Airways, Turkish Airlines, WestJet y la propia Frontier. El flujo confirma que el Caribe mexicano mantiene un atractivo global sostenido, incluso en periodos de volatilidad económica y cambios en los patrones de viaje.

