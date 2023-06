Se frustra huelga en Volaris tras despido de 500 empleados

A raíz del despido de 500 empleados de Volaris, ocurrido durante el último mes, la huelga prevista para este lunes 04 de junio se vio frustrada porque prácticamente todos eran sobrecargos, y a su vez, quienes organizaban dicha movilización para exigir sus derechos laborales.

Previamente, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Comunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana (S.T.I.A) afirmó a medios de comunicación que no promovió la huelga, ni tampoco encabezó algún tipo de proceso para consolidarla, lo que pudo ser factor y Volaris aprovechó para despedirlos y frenar el paro.

Al respecto, una trabajadora despedida tras exponer su molestia e inconformidad laboral acentuó:

“Ya corrieron alrededor de 500 sobrecargos que son los que estábamos organizando la huelga, eso está haciendo que se dificulte hacer el paro. Es evidente que Volaris no quiso permitir el paro”.

Abusos laborales, la inconformidad

Las inquietudes contra Volaris tienen que ver con los cambios de roles de trabajo que se realizan hasta 15 veces por mes, lo que, según los empleados, no se adecuan a los requerimientos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, quien estipula descansos obligatorios.

#ELDATO | Los trabajadores de la aerolínea Volaris decidieron aplazar el paro de labores para el próximo lunes 5 de junio y solicitaron a la empresa iniciar las conversaciones para dar solución a este conflicto laboral. pic.twitter.com/gJ8YdaLZjx — Azucena Uresti (@azucenau) June 2, 2023

Acusan que no son respetadas las horas límites en vuelos efectivos, una medida establecida para no afectar la salud de los sobrecargos y pilotos… pero, no la respetaban, dicen, al ser presionados para vender productos incluso en medio de turbulencias durante los vuelos.

De igual forma, según El Financiero, los colaboradores también exigen el tiempo adecuado para revisar el equipo de emergencia a bordo de los aviones después de cada vuelo, pues, denuncian, “solo se dan 4 minutos para poder preparar el avión para continuar con los itinerarios, una situación que podría afectar la seguridad de los vuelos”.

Una de las quejas más fuertes de los empleados de Volaris es que solicitan comisiones más altas por la venta de alimentos y bebidas a bordo de los aviones, ya que, según la industria aérea mexicana, los activos por este tipo de venta representan hasta el 50% del total de los ingresos de las aerolíneas de bajo costo.

Otra de las exigencias más importantes de los empleados es la posibilidad de cambiar de base de operación después de un tiempo establecido por la aerolínea, es decir, después de un año de laborar en una sede fuera de la ciudad de residencia del trabajador, poder cambiarse o regresar a su ciudad de origen.