Frustran dos intentos de secuestro virtual contra menores en La Paz y Los Cabos

En menos de una semana, autoridades de Baja California Sur frustraron dos casos de secuestro virtual en agravio de menores de edad, ambos de 17 años, quienes afortunadamente fueron localizados sanos y entregados con bien a sus familias.

El primer hecho ocurrió el fin de semana pasado en el municipio de La Paz, donde elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en coordinación con la Policía Municipal, atendieron el reporte de un posible secuestro virtual.

Según informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los extorsionadores pidieron 500 mil pesos a la familia del adolescente, a quien habían logrado aislar mediante amenazas. Tras activar los protocolos correspondientes, los agentes localizaron al joven y lo reunieron nuevamente con sus familiares.

Para esta semana, un segundo caso se registró en Los Cabos, donde personal de las Unidades de Análisis e Investigación y de Reacción de la PEP respondió a un llamado de emergencia.

En esta ocasión, los responsables exigían 50 mil pesos a la familia del menor, también de 17 años, a quien igualmente habían conseguido mantener incomunicado. Las autoridades implementaron el protocolo de búsqueda y lograron encontrarlo con bien para finalmente entregarlo a sus padres.

La Policía Estatal Cibernética advirtió que los jóvenes entre 15 y 30 años, especialmente estudiantes, son las principales víctimas de esta modalidad delictiva. Explicaron que los extorsionadores simulan un secuestro y se comunican tanto con la presunta víctima como con la familia para mantenerlos incomunicados, generar miedo y presionar para obtener depósitos por un supuesto “rescate”.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para no caer en estas extorsiones, mantener la calma ante llamadas de números desconocidos y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa al 9-1-1 o a la línea de denuncias anónimas 089.