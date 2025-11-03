¡Fuera Máscara! Famoso actor detrás de Monsqueeze en ¿Quién es la Máscara? 2025

Monsqueeze perdió su máscara este domingo 2 de noviembre de 2025 en el escenario del reality show ¿Quién es la Máscara?. El personaje resultó ser el cuarto famoso eliminado de la competencia, que se transmite a través del Canal de las Estrellas.

Al grito de “¡Fuera Máscara!” del conductor Omar Chaparro, se confirmó que detrás del tierno disfraz de seis brazos se encontraba el reconocido actor Jesús Ochoa. El histrión se despidió del programa en el marco de la semana 4 de la temporada 2025 del reality show.

LEE MÁS: ¡Inesperado! Omahi es el tercer eliminado de ‘La Granja VIP’ tras la traición de Mori

La revelación de Monsqueeze

La eliminación se produjo durante un episodio especial que rindió homenaje a la celebración de Halloween y el Día de Muertos. En total, ocho personajes se enfrentaron en duelos cuádruples durante la velada.

Monsqueeze participó en el segundo enfrentamiento junto a Nocturna, Tony Manguera y Tropi Coco. El personaje había llegado al escenario para interpretar la canción “Chale”, de Edén Muñoz.

El público eligió salvar a Nocturna y Tony Manguera, dejando a Monsqueeze sin el respaldo necesario para continuar en la competencia. Los investigadores decidieron salvar a Tropi Coco, sellando la eliminación de Monsqueeze.

Jesús Ochoa y la reacción de los investigadores

El panel de investigadores de la séptima temporada, conformado por Anahí, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras, se mostró asombrado por el destape. Solo Carlos Rivera logró acertar la identidad del actor mexicano en su apuesta final.

Juanpa Zurita lo reconoció por su trabajo de doblaje, específicamente por prestar su voz al personaje de Manny, de La Era del Hielo. La investigadora Anahí se mostró emocionada, destacando el honor de tener a alguien con tanta trayectoria disfrutando y divirtiéndose en el programa. Ochoa, por su parte, comentó que participa en “todas estas cosas por mi hija”.

El camino a la eliminación del 2 de noviembre

Con la salida de Jesús Ochoa (Monsqueeze), suman ya cuatro los famosos revelados en la temporada 2025. Los participantes anteriores que perdieron su máscara fueron:

Shiba Moon, que resultó ser Adamari López

Bebeee, interpretada por Marlene Favela

Sonaja, Chupón y Bebé, quienes eran Freddy y Germán Ortega.

LEE MÁS: Foto de María Victoria en altar de muertos desata rumores sobre fallecimiento de la primera actriz

En el primer enfrentamiento de la noche participaron Maestro Bops, Sonny Hamster, Capi Bara y Federico García, donde Maestro Bops fue salvado por los investigadores. Tras la salida de Monsqueeze, 14 personajes continúan en la búsqueda por el gran trofeo de ¿Quién es la Máscara?.