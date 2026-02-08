Fuerte choque en la colonia Indeco en La Paz deja dos heridos y personas prensadas

La noche del pasado sábado, un fuerte accidente en la colonia Indeco de La Paz movilizó a los cuerpos de emergencia tras registrarse un choque entre dos vehículos particulares. El incidente ocurrió en el transitado cruce del bulevar J. Mujica y la calle Pera, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y dos personas lesionadas de gravedad.

Al llegar al lugar de los hechos, elementos de Bomberos de La Paz confirmaron que uno de los conductores se encontraba atrapado entre los fierros retorcidos de su unidad. Por esta razón, los rescatistas tuvieron que realizar maniobras especializadas de extracción para liberar al involucrado, garantizando que el accidente en la colonia Indeco no pasara a mayores consecuencias fatales.

Traslado de emergencia y atención médica

Por otro lado, paramédicos brindaron los primeros auxilios a ambos conductores, quienes debido a la severidad del impacto requirieron traslado inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada. Según los reportes preliminares, el exceso de velocidad podría haber sido un factor determinante en este accidente en la colonia Indeco, aunque las autoridades de tránsito realizarán el peritaje correspondiente.

Llamado a la precaución vial

Cabe señalar que la circulación en el bulevar J. Mujica se vio afectada durante las labores de rescate y el retiro de las unidades siniestradas. Por ello, las corporaciones de seguridad reiteraron el llamado a la población a conducir con extrema precaución y respetar los límites de velocidad establecidos. Por esta razón, se exhorta a los automovilistas a evitar distracciones al volante para prevenir futuros percances.

Finalmente, las unidades fueron remolcadas al patio de tránsito para deslindar responsabilidades. Debido a la frecuencia de incidentes en esta zona, los vecinos han solicitado mayor vigilancia en los cruces principales. Por lo tanto, el saldo de este accidente en la colonia Indeco queda en dos heridos y una advertencia más para la comunidad sobre la importancia de la seguridad vial.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO