Arranca semana con fuerte accidente sobre el corredor turístico de Los Cabos

La mañana de este lunes 31 de julio, un fuerte accidente ocasionó caos vehicular a la altura del fraccionamiento La Jolla, en San José del Cabo. Hecho en el que informan que no hubo personas lesionadas, pero sí cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con el reporte realizado en redes sociales, los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 29 de la carretera transpeninsular, cuando dos vehículos particulares colisionaron entre sí, en sentido San José del Cabo – Cabo San Lucas, ocupando el carril derecho, razón por la cual en la zona se registró tráfico lento.

Información extraoficial especula que el presunto responsable del percance vial conducía bajo los efectos del alcohol, no obstante, esta información no ha sido confirmada por las autoridades correspondientes. Afortunadamente no resultaron personas lesionadas en el incidente.