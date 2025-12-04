Fuerte accidente entre tres vehículos provoca caos vial en Santa Rosa

La mañana de este jueves 4 de diciembre se registró un fuerte accidente vehicular sobre la carretera Transpeninsular, a la altura de la colonia Santa Rosa, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y un intenso congestionamiento vial en la zona.

El percance ocurrió en el semáforo ubicado en la intersección de la carretera Transpeninsular con la calle Ejido y la avenida La Paz, donde tres vehículos colisionaron, dejando la vialidad parcialmente bloqueada en plena hora pico.

De acuerdo con información del Departamento de Bomberos de San José del Cabo, el reporte ingresó a las 07:04 horas. Personal de la Estación #1 Centro acudió al sitio con las unidades B-55, A-615 y Expedition, mientras que elementos de la Cruz Roja Mexicana brindaron apoyo prehospitalario.

En el lugar, socorristas valoraron a dos personas, un hombre y una mujer, quienes presentaban lesiones menores. No se reportaron traslados.

Debido a las labores de atención y retiro de los vehículos, la circulación en el sentido Centro–Aeropuerto permaneció cerrada durante varios minutos, lo que ocasionó una larga fila de automovilistas. Posteriormente, con el apoyo de la Guardia Nacional, se restableció el flujo vehicular.

Las autoridades no han precisado las causas del choque, por lo que se exhorta a los conductores a extremar precauciones en este punto, particularmente durante la mañana, cuando se registra un alto aforo.