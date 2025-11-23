Cuatro personas resultan lesionadas tras fuerte choque en la colonia Azaleas, en La Paz

Accidente en la colonia Azaleas

La Paz, BCS.– Durante la madrugada de este domingo 23 de noviembre, un aparatoso accidente vehicular dejó cuatro personas lesionadas y movilizó a cuerpos de emergencia en la ciudad de La Paz.

El percance ocurrió alrededor de las 3:00 horas, en el cruce de Serdán y Calle 6, colonia Azaleas. Un automóvil Hyundai Elantra y una camioneta Ford Raptor chocaron de forma violenta. Al llegar al sitio, elementos de Seguridad Pública Municipal encontraron ambas unidades con severos daños.

Personas lesionadas y traslado hospitalario

Entre los heridos estaba Brandon “N”, de 24 años, conductor del vehículo compacto. Paramédicos lo trasladaron en código amarillo al Hospital Juan María de Salvatierra.

Además, los ocupantes de la camioneta Ford Raptor recibieron atención médica en el lugar y después fueron llevados a un hospital para su valoración.

Debido a la magnitud del impacto, una persona quedó atrapada dentro del vehículo. Bomberos y paramédicos intervinieron de inmediato, realizaron maniobras de rescate y lograron estabilizar al afectado.

Investigación en curso

Peritos de tránsito acudieron al área y comenzaron el procedimiento legal. Por otra parte, la autoridad ministerial informó que no fue necesaria la detención de ningún conductor en ese momento.

Sin embargo, el caso permanecerá bajo investigación para determinar las causas del choque y deslindar responsabilidades.