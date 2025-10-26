Dos lesionados tras fuerte choque frente al Hospital Salvatierra en La Paz

Impacto frente a una zona hospitalaria

La noche del sábado, se registró un accidente automovilístico frente al Hospital General “Juan María de Salvatierra”, en la ciudad de La Paz. El incidente dejó dos personas lesionadas, según los primeros reportes.

El conductor de un vehículo blanco perdió el control del volante y chocó contra dos autos estacionados sobre la vialidad, justo a las afueras del hospital.

Atención inmediata y operativo en la zona

Elementos de Tránsito Municipal y cuerpos de emergencia acudieron rápidamente al lugar. Brindaron atención médica a los heridos y controlaron la zona para evitar más riesgos.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del choque. Además, retiraron los vehículos involucrados con apoyo de una grúa, lo que permitió restablecer la circulación en el área.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha confirmado el estado de salud de los lesionados. Sin embargo, se informó que ambos recibieron atención médica en el mismo hospital donde ocurrió el accidente.