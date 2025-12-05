Fuerte inversión en bacheo: 112 reportes de App La Paz y 900 baches reparados en 15 días

El combate al bacheo en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, ha mostrado avances significativos tras la atención de reportes ciudadanos a través de la plataforma digital App La Paz. En un lapso de 15 días, la Dirección General de Servicios Públicos Municipales logró atender más de un centenar de avisos relacionados con afectaciones en el pavimento.

Gersom García Torres, director operativo del área, detalló que se procesaron 112 reportes específicos de la aplicación. Para dar respuesta a estos llamados, se utilizaron más de 30 metros cúbicos de carpeta asfáltica con los que se cubrieron más de 900 baches en diversas vialidades.

Colonias Prioritarias y el Impacto de las Lluvias

Las labores de reparación se concentraron en colonias específicas como:

Misiones

Miramar

Calandrio

Santa Fe

Pueblo Nuevo

Villas del Encanto.

A pesar del esfuerzo, la meta de atender los reportes antes de las 72 horas se ha visto comprometida. La causa principal es el atraso generado por las fuertes lluvias registradas durante los meses de agosto y septiembre.

Para mitigar estos retrasos y lograr la regularización de los tiempos de respuesta, las cuadrillas de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales trabajan en coordinación con el Gobierno del Estado. Durante la semana en curso se espera continuar con los trabajos operativos en la zona centro de la ciudad.

Próximas Reparaciones y Alertas Viales

Los operativos de bacheo continuarán en zonas con alta demanda de atención, incluyendo colonias como:

Península Sur

Puesta del Sol

Conchalito.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a reportar afectaciones a través de la App La Paz para seguir agilizando la atención.

Adicionalmente, se pide a los automovilistas manejar con precaución si identifican al personal operativo trabajando en las calles, garantizando así la seguridad de las cuadrillas y de los conductores.