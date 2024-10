Fuerte sismo sacude San José del Cabo en primer día del mes de octubre

Durante la madrugada de este 1 de octubre de 2024, un sismo de magnitud 4.0 sacudió San José del Cabo, Baja California Sur. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el epicentro se localizó a 6 kilómetros al sur de Palmilla, con una profundidad de 7.9 kilómetros.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 6 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS 01/10/24 01:42:45 Lat 23.01 Lon -109.72 Pf 7 km pic.twitter.com/Z4WTZQ3LVE — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 1, 2024

En el mensaje que compartieron en redes sociales señalan que el movimiento telúrico ocurrió a las 12:42 a.m., y fue el segundo de mayor magnitud desde el registrado el 3 de septiembre de este año.

Asimismo, en la cuenta de Facebook “Metmex Baja California Sur”, reportaron que habitantes de diversas colonias reportaron haber escuchado un “estruendo” momentos antes del sismo, que tuvo una duración estimada de entre 3 y 6 segundos.

En su publicación señalaron que las zonas más afectadas incluyeron El Zacatal, Chamizal y el Fraccionamiento Castellana. Además, se sintió en áreas turísticas como el aeropuerto de Los Cabos y en hoteles de Cabo San Lucas.

Hasta las 1:52 a.m., se registraron cerca de 30 réplicas, siendo la más fuerte a la 1:06 a.m. No se han reportado daños estructurales significativos ni víctimas, pero las autoridades mantienen una estrecha vigilancia en la región.

Este sismo se suma a la reciente actividad sísmica en la región, generando inquietud entre la población. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las indicaciones de Protección Civil y tomar precauciones ante posibles réplicas adicionales.

¿Por qué tiembla tanto en Baja California Sur?

Baja California Sur es una zona con actividad sísmica frecuente debido a su proximidad a la falla de San Andrés y otras fallas submarinas en el Golfo de California.

LEER MÁS: Sismos en Los Cabos despiertan interés de Protección Civil ante posible nueva falla geológica

Aunque los movimientos telúricos fueron de baja magnitud son comunes en esta región, la población local está acostumbrada a tomar medidas de precaución ante cualquier eventualidad.

El Servicio Sismológico Nacional continúa monitoreando la actividad sísmica en el área y actualizando la información conforme a los registros.