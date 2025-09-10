Fuga de agua potable deja sin servicio a miles de habitantes de Tijuana (Video)

Una fuga de agua potable registrada en el acueducto Florido–Aguaje dejó sin suministro a 631 colonias de Tijuana, provocando afectaciones a miles de habitantes desde este lunes. La infraestructura dañada es clave para la distribución del recurso en la ciudad.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que cuadrillas trabajan en la reparación de la tubería, aunque precisó que el proceso no será inmediato. Se estima que las labores tomarán 36 horas, y otras 36 horas adicionales serán necesarias para que el suministro se normalice en toda la red.

El corte de agua impacta a diversas zonas de Tijuana, convirtiéndose en uno de los más grandes registrados en los últimos meses. Los sectores que dependen directamente del acueducto Florido–Aguaje son los más afectados por esta fuga de agua potable.

Autoridades de la CESPT solicitaron a la población racionalizar el agua almacenada y estar atentos a los avisos oficiales sobre la recuperación gradual del servicio en cada colonia.

🚨🔴 Una mega fuga de agua en el acueducto Florido – Aguaje generó un socavón sobre el bulevar Díaz Ordaz, en Tijuana, Baja California, por lo que más de 600 colonias no tienen agua potable por el momento. Autoridades estiman que las reparaciones podrían durar al menos 36 horas.… pic.twitter.com/Ys3oYej75F — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) September 9, 2025

Vecinos de diferentes colonias señalaron que desde temprano comenzaron a resentir la falta del recurso, lo que generó preocupación en hogares, escuelas y negocios. Muchos expresaron su malestar por la recurrencia de este tipo de incidentes en la ciudad.

En redes sociales, usuarios reiteraron la necesidad de que la CESPT agilice los trabajos para minimizar afectaciones prolongadas. Las críticas también apuntan a la infraestructura envejecida del acueducto, considerada clave para el suministro de agua potable en Tijuana.

La fuga de agua potable se detectó durante labores de mantenimiento rutinario, pero el tamaño de la ruptura obligó a suspender el servicio de manera inmediata para evitar daños mayores en la red.