Fuga de agua sin resolver: desesperación en el Fraccionamiento Chulavista durante casi un mes

Una vez más, los vecinos del Fraccionamiento Chulavista de Cabo San Lucas acudieron a CPS Noticias y Tribuna de México para dar a conocer una situación desesperante. Desde hace casi un mes, una fuga de agua ha estado afectando a los residentes, a pesar de los reportes previos presentados ante el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS). Lamentablemente, el problema persiste sin que se haya tomado acción para su reparación.

Según los denunciantes, el desperdicio de agua fue reportado por primera vez hace aproximadamente un mes. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha realizado ninguna reparación en el lugar, dejando a los residentes sin una solución efectiva para este valioso recurso natural.

En una entrevista con CPS Noticias, uno de los residentes afectados, Sergio Tovar, expresó su preocupación por la situación.

El escape de agua representa una preocupación significativa, ya que no solo implica un desperdicio innecesario de este recurso esencial, sino que también genera molestias para los residentes del fraccionamiento. La falta de acción por parte de las autoridades competentes para abordar y resolver este problema plantea interrogantes sobre la eficacia de los procedimientos de atención y mantenimiento en la comunidad.

En otra entrevista, una de las residentes afectadas, Claudia Correa ,expresó su preocupación por la situación.

“Ya han pasado más de dos semanas y no sé si aún no lo han reportado, pero hasta donde sé, varios vecinos ya han informado sobre esa fuga a la comisión correspondiente. Sin embargo, han hecho caso omiso y no han venido a solucionarlo. La verdad es que no se han presentado, ¿verdad? La situación actual es que cuando hay agua y presión, esa área se convierte en una fuente, lo cual afecta su apariencia debido a que esta zona no está en buenas condiciones y aún no ha sido entregada al municipio”.