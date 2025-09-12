Tras fuga en un ducto de gas en Nanacamilpa, se desalojaron a más de 3,000 habitantes

Una fuerte fuga de gas en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), provocada por una toma clandestina, obligó al desalojo preventivo de más de 3,000 personas de dos comunidades de Nanacamilpa, Tlaxcala.

Las autoridades reportan que la fuga generó una nube gaseosa de gran dimensión, sin heridos hasta el momento, y han iniciado los protocolos de seguridad para sellar el ducto y resguardar la seguridad de la población.

“Huachigaseros” responsables de la fuga

La fuga de gas fue detectada este viernes en un ducto de 24 pulgadas de Pemex que atraviesa la zona boscosa entre las comunidades de Tepuente y San Felipe Hidalgo, en el municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala. El hallazgo se produjo tras detectarse un fuerte olor, lo que movilizó de inmediato a autoridades estatales y federales.

La causa fue una toma clandestina no hermética, instalada de forma ilegal por presuntos “huachigaseros”. Este tipo de intervenciones sin autorización en ductos de gas representan riesgos agravados por la posibilidad de explosiones o incendios.

Medidas de prevención tomadas por autoridades

Protección Civil de Tlaxcala, Pemex, Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y seguridad estatal se coordinaron para cerrar las válvulas del ducto y acordonar el área.

Se monitorea activamente la nube de gas desde el Centro Estatal de Comando, Comunicación, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5-Tlaxcala).

Se ordenó la evacuación preventiva de las comunidades San Felipe Hidalgo y Tepuente. Más de 3,000 personas han sido reubicadas temporalmente como medida de seguridad.

Hasta el momento no se han reportado heridos ni pérdidas humanas. Las autoridades hacen un llamado urgente a los pobladores para que se mantengan alejados de la zona mientras se realizan los trabajos de reparación y mitigación del riesgo.

Tras la explosión de una pipa de gas vista el 10 de septiembre en Iztapalapa, se ha buscado mejorar la reacción ante este de situaciones para evitar que se repitan sucesos como ese.