Fuga masiva de agua potable en la calle Arroyo Norte preocupa a vecinos de La Paz

Vecinos de la calle Arroyo Norte, en la ciudad de La Paz, denunciaron una fuga masiva de agua potable que permanece activa desde las primeras horas de este lunes, sin que hasta el momento personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPA La Paz) haya acudido a reparar el desperfecto.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, el agua brota de forma constante del pavimento, formando un arroyo que recorre varias cuadras y desperdicia miles de litros del recurso en una zona que, paradójicamente, padece tandeos y baja presión en el suministro.

Los colonos alertaron que el agua derramada se acumula en charcos y podría convertirse en un foco de infección, especialmente ante los casos recientes de dengue registrados en el sector.

El exceso de humedad y la falta de desagüe en algunas vialidades incrementan el riesgo de proliferación de mosquitos, señalaron.

“Con el calor y el agua estancada esto se va a volver un criadero de zancudos. No es solo el desperdicio, es un tema de salud pública”, advirtieron los residentes.

Los habitantes de la zona hicieron un llamado urgente al Ayuntamiento de La Paz y a la dirección de SAPA para que atiendan la fuga, que podría además dañar el pavimento y afectar la circulación vehicular si continúa sin control.

