Se fugan 40 internos de centro de rehabilitación en Comondú

Al menos 40 internos de un centro de tratamiento contra adicciones se fugaron con todo y maletas de ropa de las instalaciones ubicadas en las calles Francisco Villa y Ávila Camacho, en la colonia Pueblo Nuevo de Ciudad Constitución, municipio de Comondú.

De acuerdo con las declaraciones de las autoridades del centro, todos los huéspedes aprovecharon que el espacio de resguardo se quedó solo, luego de que el equipo de trabajo salió a comprar víveres al centro de la ciudad. En menos de 10 minutos los internos se coordinaron para salir del lugar y dispersarse con rumbo desconocido.

La subdirectora del centro, Cristel Osuna, confirmó la fuga masiva de las personas que habían sido recluidas para recibir un tratamiento de recuperación de drogas y alcoholismo. Pese a que la policía municipal acudió al reporte de emergencia no se han podido localizar a los prófugos.

“Si, de hecho, nos acabamos de enterar, a nosotros también nos tomó totalmente de sorpresa porque nosotros salimos a las labores que salimos absolutamente todos los días a hacer las compras del día y todo y se quedan los mismos encargados con las llaves y todo, todo quedó exactamente como el diario. De repente nos marcan que había una patrulla afuera y cuando llegamos nos dimos cuenta de que todos se habían salido. No quedó un solo interno, no se si se pusieron de acuerdo entre ellos, no sabemos lo que pasó, pero se fugaron todos.”