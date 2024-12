Fugas en Cabo San Lucas provocan que se pierdan 45 litros por segundo de agua potable

La dirección del Sistema de Agua Potable de Los Cabos reveló que muchos de los problemas que enfrenta la dependencia en la distribución del agua potable; principalmente en las colonias de Cabo San Lucas, es debido a las constantes fugas que se registran. Tan solo el titular Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS), Ramón Rubio Apodaca, dio a conocer que la dirección registra una pérdida física del vital líquido a través de fugas de 45 litros por segundo.

Muchas de estas fugas son provocadas por construcciones de obras de particulares que dañan la infraestructura hidráulica. El OOMSAPAS subrayó que los daños que son provocados a la dependencia, tienen que ser cubiertos por los particulares.

“Nosotros lo manifestamos como una pérdida física; es lo que le comentaba, actualmente en Cabo San Lucas tenemos una pérdida promedio de 45 litros por segundo que se va a través de esas tomas. Si son de domicilio no tengo una estructura para poder generar la sanción, pero si es un particular que está construyendo o haciendo un trabajo, y me daña la estructura. Ya está dentro de la gaceta del gobierno del estado y etiquetado cuanto es lo que nosotros debemos de cobrar”.